Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
Van començar a aparèixer entre Manresa i Solsona el 2023 i s’han estès per tot Catalunya
Sembla que no agrada a tothom el fenomen de les misterioses rajoles eròtiques que van començar a aparèixer entre Manresa i Solsona el 2023, i que han estat notícia i s’han escampat pels ponts, viaductes i pontarrons de Catalunya.
Al sector de Palà i Valls de Torroella han començat a desaparèixer recentment i alguna ha estat colpejada. Un veí de Palà de Torroella explica, després de veure la notícia de la nova rajola eròtica localitzada a Manresa en un pontarró del canal de la Mina, a prop de Viladordis, que n’hi ha una de semitrencada a la zona de Palà amb la riera de Vallbona. També se n’han arrencat dels murs de ponts i passos com el que va al barri de la Rata, a Sant Salvador de Torroella, a Can Flautes o a la palanca que va cap a Salipota, a Súria.
“Les estan traient i la que no poden arrencar la deixen malmesa”, afirma. Al sector de Valls i Palà les misterioses rajoles eròtiques van arribar en diverses tongades. “Primer en els ponts vells i principals, després, fins i tot, en pontets de rierol”. I afegeix que retirar-les no és difícil fent servir un tornavís o una escarpa i martell.
Una seixantena de models
Ja n’hi ha localitzades a una trentena de poblacions, i hi hauria una seixantena de rajoles diferents. Totes, però, amb un estil semblant. Algunes amb rodolins igualment picants, i amb l’any amb números romans. Les primeres que es van trobar, que no vol dir que fossin les primeres que hi va haver, es van localitzar a Manresa i a Guardiola de Berguedà. A partir d’aquí se’n van anar localitzant a més punts.
