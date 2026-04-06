Extingeixen dos incendis en habitatges la nit del Diumenge de Pasqua, un a Manresa i l'altre a Vilanova del Camí
L'incendi de Manresa va afectar uns trasters ubicats al 5è pis d'un edifici del carrer de la Providència i el foc de Vilanova del Camí, la xemeneia d'una casa familiar del carrer Major
Cap dels dos incidents va provocar danys personals
Els Bombers de la Generalitat van extingir durant la nit d'aquest Diumenge de Pasqua dos incendis domèstics, un a Manresa (Bages) i l'altre a Vilanova del Camí (Anoia). En cap dels dos casos, però, es van haver de lamentar danys personals.
A la capital bagenca, l'incendi va tenir lloc pels volts de les 10.15 h en uns trasters ubicats al 5è pis d'un edifici del carrer de la Providència. Els Bombers van rebre l'avís que sortia fum negre de l'immoble i quan les quatre dotacions activades van ser al lloc van corroborar que provenia de la zona dels trasters. De seguida, van extingir les flames i van ventilar la planta i les escales. Els únics danys van ser materials, però no van arribar a afectar l'estructura del pis.
Poca estona abans, a les 9.50 h de la nit, els Bombers van rebre un altre avís, en aquest cas a Vilanova del Camí. Alertaven d'un foc originat a la xemeneia d'una casa unifamiliar del carrer Major. Tres dotacions es van mobilitzar per extingir les flames, que sortien de la part interior del tiratge de la xemeneia. Un cop apagat, van fer les comprovacions pertinents amb la càmera tèrmica i quan l'àrea afectada es va refrescar, els bombers van donar el servei com a resolt.
