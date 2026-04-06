Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta sanitàriaFalconer a l'aeroportHugo BenítezMacsaÀngel SimónMaxi Iglesias i Aitana Sánchez-Gijón
instagramlinkedin

Extingeixen dos incendis en habitatges la nit del Diumenge de Pasqua, un a Manresa i l'altre a Vilanova del Camí

L'incendi de Manresa va afectar uns trasters ubicats al 5è pis d'un edifici del carrer de la Providència i el foc de Vilanova del Camí, la xemeneia d'una casa familiar del carrer Major

Cap dels dos incidents va provocar danys personals

Els Bombers actuen en dos incendis en habitatges a la regió central en una sola nit

Els Bombers actuen en dos incendis en habitatges a la regió central en una sola nit / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Els Bombers de la Generalitat van extingir durant la nit d'aquest Diumenge de Pasqua dos incendis domèstics, un a Manresa (Bages) i l'altre a Vilanova del Camí (Anoia). En cap dels dos casos, però, es van haver de lamentar danys personals.

A la capital bagenca, l'incendi va tenir lloc pels volts de les 10.15 h en uns trasters ubicats al 5è pis d'un edifici del carrer de la Providència. Els Bombers van rebre l'avís que sortia fum negre de l'immoble i quan les quatre dotacions activades van ser al lloc van corroborar que provenia de la zona dels trasters. De seguida, van extingir les flames i van ventilar la planta i les escales. Els únics danys van ser materials, però no van arribar a afectar l'estructura del pis.

Poca estona abans, a les 9.50 h de la nit, els Bombers van rebre un altre avís, en aquest cas a Vilanova del Camí. Alertaven d'un foc originat a la xemeneia d'una casa unifamiliar del carrer Major. Tres dotacions es van mobilitzar per extingir les flames, que sortien de la part interior del tiratge de la xemeneia. Un cop apagat, van fer les comprovacions pertinents amb la càmera tèrmica i quan l'àrea afectada es va refrescar, els bombers van donar el servei com a resolt.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Extingeixen dos incendis en habitatges la nit del Diumenge de Pasqua, un a Manresa i l'altre a Vilanova del Camí

Extingeixen dos incendis en habitatges la nit del Diumenge de Pasqua, un a Manresa i l'altre a Vilanova del Camí

Tracking Pixel Contents