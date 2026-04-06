Viladordis i la Sagrada Família de Manresa gaudeix de caramelles
Hi ha hagut cantada a la parròquia de la Sagrada Família i a les cases de Vilaordis
Regió7
Manresa
El barri de la Sagrada Família de Manresa i el de Viladordis han gaudit de les tradicionals caramelles.
Dissabte, quan va acabar la vetlla Pasqual, i diumenge, quan va acabar la missa, els caramellaires de l'Esplai de la Sagrada Família van oferir les seves interpretacions a la parròquia del barri.
Aquest diumenge i aquest dilluns, les caramelles han ressonat a Viladordis. S'han pogut seguir a l'església i els caramellaires també han fet un recorregut per les cases del barri.
