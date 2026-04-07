En 25 dies, l'ascensor de la plaça Major de Manresa ha estat avariat tres vegades
Aquest dimarts 7 d'abril l'elevador torna a estar inoperatiu i els dies 14 i 20 del mes passat també va deixar de fer viatges
L'ascensor que uneix la plaça Major i el carrer de Santa Llúcia de Manresa torna a no funcionar. Un veí de la zona que el fa servir pràcticament cada dia ha informat a Regió7 que aquest dimarts 7 d'abril l'elevador no va. Amb la d'avui és la tercera vegada en 25 dies que l'ascensor deixa de funcionar.
El dissabte 14 de març no va funcionar durant una estona indeterminada, però no van posar cap cartell i molts usuaris el van esperar a la banda del carrer de Santa Llúcia, fins que es van adonar que no anava, mentre que, per la banda de la plaça Major, la porta que dona accés a l'espai on s'agafa estava tancada.
Al cap de pocs dies, el 20 de març, es va repetir la situació, però aquesta vegada van posar cartells a banda i banda per informar que no funcionava. Va estar quatre dies avariat i el dimarts 24 a mig matí va tornar a funcionar, segons va informar l'Ajuntament, demanat per aquest diari.
Aquest dimarts, novament, la instal·lació no va.
Al marge dels dies que no funciona, els usuaris estan cansats de veure les bretolades que hi ha tot sovint. La darrera, a començament del mes passat, va deixar a la vista uns cables que queden darrere de la placa dels comandaments, que algú va foradar.
L'ascensor funciona des del 20 d'abril del 2018 i va ser una infraestructura molt esperada perquè, sobretot pensant en les persones amb problemes de mobilitat, els permet salvar el desnivell de dotze metres que hi ha entre la plaça Major i el carrer de Santa Llúcia.
