Dos accidents en poca estona a la carretera de Can Poc Oli de Manresa

Es tracta de dues sortides de via, d'un cotxe i d'una moto, a primera hora del matí, que ha causat ferides menys greus als conductors

Punt quilomètric 25,1 de la C-1411b a Manresa

Punt quilomètric 25,1 de la C-1411b a Manresa / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

La carretera 1411b, l'anomenada 1411 antiga o carretera de Can Poc Oli, ha registrat aquesta matinada dos accidents en poca estona i amb poca distància l'un de l'altre. En ambdós casos, els conductors viatjaven sols i han patit ferides de caràcter menys greu.

El primer cronològicament ha tingut lloc a les 6.14 hores del matí al punt quilomètric 23,800, molt a prop de la cruïlla amb la C-55. Per causes que es desconeixen, el vehicle, un SUV, ha sortit de la via. La conductora, una veïna de Sant Salvador de Guardiola, de 31 anys, ha resultat ferida menys greu.

Tres quarts d'hora després, a les 7.02 h, i 1,3 quilòmetres més enllà, direcció Manresa, ha estat el torn d'una moto. Una motocicleta de 125 cc. ha patit la sortida de via, provocant ferides menys greus al seu conductor, un veí de Manresa de 45 anys.

Ambdós ferits van ser atesos al lloc pel SEM i posteriorment traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Althaia tracta el paper de la dieta i de la veu en la millora de la qualitat de vida de les persones amb Parkinson

Althaia tracta el paper de la dieta i de la veu en la millora de la qualitat de vida de les persones amb Parkinson

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona
