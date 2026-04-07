Dos accidents en poca estona a la carretera de Can Poc Oli de Manresa
Es tracta de dues sortides de via, d'un cotxe i d'una moto, a primera hora del matí, que ha causat ferides menys greus als conductors
La carretera 1411b, l'anomenada 1411 antiga o carretera de Can Poc Oli, ha registrat aquesta matinada dos accidents en poca estona i amb poca distància l'un de l'altre. En ambdós casos, els conductors viatjaven sols i han patit ferides de caràcter menys greu.
El primer cronològicament ha tingut lloc a les 6.14 hores del matí al punt quilomètric 23,800, molt a prop de la cruïlla amb la C-55. Per causes que es desconeixen, el vehicle, un SUV, ha sortit de la via. La conductora, una veïna de Sant Salvador de Guardiola, de 31 anys, ha resultat ferida menys greu.
Tres quarts d'hora després, a les 7.02 h, i 1,3 quilòmetres més enllà, direcció Manresa, ha estat el torn d'una moto. Una motocicleta de 125 cc. ha patit la sortida de via, provocant ferides menys greus al seu conductor, un veí de Manresa de 45 anys.
Ambdós ferits van ser atesos al lloc pel SEM i posteriorment traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
