Althaia tracta el paper de la dieta i de la veu en la millora de la qualitat de vida de les persones amb Parkinson
Dijous organitza una jornada a la Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en el Dia Mundial del Parkinson
És un acte obert impulsat pel Servei de Neurologia d’Althaia, que atén uns 500 pacients diagnosticats amb la malaltia
Regió7/G.C.
Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial del Parkinson, aquest dijous 9 d’abril se celebrarà a la Sala d’Actes de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa l’acte Dieta i veu en el Parkinson: claus per viure millor. L’esdeveniment, que començarà a les 5 de la tarda, està organitzat pel Servei de Neurologia de la Fundació Althaia i s’adreça a persones diagnosticades de Parkinson així com a les seves famílies, cuidadors i professionals. L’assistència és oberta a tothom i no requereix inscripció prèvia.
La jornada posarà el focus en dos aspectes vinculats a la malaltia com són l’alimentació i els problemes en la veu, amb l’objectiu de proporcionar eines pràctiques per millorar la qualitat de vida de les persones afectades.
L’acte s’iniciarà amb la intervenció de la doctora Natàlia Mas, cap del Servei de Neurologia d’Althaia. Tot seguit, tindrà lloc la primera taula, que comptarà amb la participació de Sílvia Vancells, dietista responsable del servei de dinars del programa de Reforç de la Memòria de la Fundació Catalunya La Pedrera, i Roser Font, logopeda del Servei de Rehabilitació i Medicina Física d’Althaia. La moderadora serà Manuela Ramos, infermera gestora de casos de malalties neurològiques d’Althaia.
Cloenda amb una coral
La segona part de la jornada inclourà la presentació i resum de l’activitat de la Delegació de la Catalunya Central de l’Associació Catalana del Parkinson, entitat promoguda des d’Althaia, seguida d’una actuació de la Coral Narinan Parkinson. L’acte es clourà amb la intervenció de la doctora Anna Mas, adjunta al Servei de Neurologia d’Althaia.
Per tercer any consecutiu, el Servei de Neurologia d’Althaia impulsa un acte de sensibilització i divulgació amb motiu del Dia Mundial del Parkinson, que es commemora cada 11 d’abril, amb la voluntat de donar suport a les persones afectades i al seu entorn, així com de fomentar el coneixement sobre la malaltia.
Des d’Althaia s’aposta per un abordatge integral que, a més de tractar la malaltia de forma interdisciplinària, promou que els pacients trobin a la comunitat aquelles activitats que els poden aportar millores. Un exemple és l’acte que se celebrarà aquest dijous, en què participaran diferents entitats que promouen activitats que poden ser d’interès per a aquests pacients.
Sobre la malaltia
El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa de les més freqüents després de l’Alzheimer. Acostuma a produir tremolor en repòs –a les mans, els braços, les cames, la mandíbula i el cap–, rigidesa –de les extremitats i el tronc–, lentitud en els moviments i inestabilitat postural. La persona que la pateix pot haver tingut senyals precursors anys abans com trastorns del son en la fase REM, pèrdua d’olfacte o depressió, entre d’altres.
La malaltia és crònica, progressiva i els seus símptomes empitjoren amb el temps. A mesura que es tornen més pronunciats, les persones afectades poden tenir dificultat per caminar, parlar o fer tasques senzilles. En els darrers anys, s’han desenvolupat noves teràpies que han millorat la qualitat de vida dels pacients.
Els avenços en els tractaments fan que cada vegada més es requereixi un abordatge interdisciplinari de la malaltia que inclou el treball de neuròlegs, infermeres, professionals de la rehabilitació, neuropsicòlegs, treballadors socials i l’enllaç amb els equips d’atenció primària.
Per tal de donar resposta a aquesta nova realitat, l’any 2023 Althaia va crear una consulta monogràfica per atendre els pacients amb Parkinson avançat en què es valora cada cas, es determina si el pacient pot requerir teràpies avançades i se’n fa seguiment. Actualment, Althaia atén uns 500 pacients diagnosticats de Parkinson.
