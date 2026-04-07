Convocada la quarta edició de la caminada popular en memòria de la Jordina i contra la violència masclista
Es tracta d'una activitat per recordar Jordina Martínez Playà, la veïna assassinada el 2021 pel seu exmarit quan tenia 34 anys
S'ha convocat la caminada popular pels camins del Poal per recordar Jordina Martínez Playà, la veïna assassinada el 2021 pel seu exmarit quan tenia 34 anys. Es farà aquest dissabte, dia 11 d'abril, i com en les tres edicions anteriors, la caminada pretén recordar la noia assassinada fa cinc anys per la seva exparella, però també la resta de víctimes de la violència masclista.
La iniciativa, impulsada per persones del seu entorn i i del seu grup de caminadors, s’ha consolidat com un acte anual de record i denúncia de la violència masclista. Enguany, coincidint amb el cinquè aniversari, es vol posar especial èmfasi en la necessitat de no oblidar i de continuar alçant la veu davant aquesta xacra social.
La caminada sortirà a les 10 h de la plaça de la Democràcia (La Mion) dissabte 11 d’abril i tindrà una durada aproximada de dues hores. L’organització fa una crida a la ciutadania a participar-hi: “Seguim caminant per la Jordina, però també per totes les dones que han patit o pateixen violència masclista. No podem callar.”
