Un cotxe surt de la via i bolca parcialment als Comtals de Manresa
L'accident ha requerit la intervenció de dues dotacions dels Bombers i una ambulància del SEM
Manresa
Un vehicle ha quedat semibolcat en sortir de la via a Manresa. El succés ha tingut lloc a les 6.02 hores d'aquest dimarts a la C-1411b, al quilòmetre 23,7, a l'alçada dels Comtals. En el vehicle només hi anava un ocupant que ha estat assistit per les dues dotacions que hi ha enviat el cos de Bombers de la Generalitat, que també han recollit les seves pertinences. L'home ha estat atès per una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que l'ha traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu.
Ara per ara no ha transcendit l'estat del conductor.
