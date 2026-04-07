El grup de caminadors del barri de la Sagrada Família de Manresa ja fa més de 15 anys que promou l'exercici
Coincidint amb el Dia Mundial de l’Activitat Física, la direcció del CAP Sagrada Família ha fet entrega d’unes samarretes tècniques als participants, que aquest dijous faran el circuit semicircular organitzat per Creu Roja al Bages
El grup de caminadors del barri de la Sagrada Família de Manresa és un exemple consolidat de promoció de l’activitat física comunitària. Creat fa més de 15 anys, el grup funciona de manera autònoma des dels seus inicis —amb una única aturada durant la pandèmia— i aplega habitualment entre 70 i 80 persones.
Les persones participants poden escollir entre diferents modalitats de caminades —curtes, mitjanes i llargues, d'entre 7 i 20 km— que s’organitzen diversos dies al mes i s’adapten a diferents nivells d’activitat física. Moltes de les persones s’hi incorporen derivades des del CAP Sagrada Família, en el marc de la prescripció social i de salut per fomentar hàbits saludables.
Actualment, el grup compta amb el lideratge de tres pacients experts, formats inicialment des del mateix CAP, i es complementa amb un grup de caminades supercurtes, impulsat pels professionals de fisioteràpia del centre per facilitar la incorporació progressiva de persones amb menor nivell d’activitat.
Reforçar vincles
Recentment, i coincidint amb el Dia Mundial de l’Activitat Física, que es commemora el 6 d’abril, la direcció del CAP Sagrada Família ha fet entrega d’unes samarretes tècniques amb la imatge de l’ICS Catalunya Central als participants en una trobada conjunta dels diferents grups. Aquesta iniciativa ha servit per reforçar el vincle entre caminadors i facilitar la integració dels nous participants, que podran sumar-se progressivament als grups consolidats.
En el marc d’aquesta celebració, el grup participarà en una caminada que tindrà lloc aquest dijous 9 d’abril, amb sortida a les 9 del matí des del parc de l’Agulla i un recorregut semicircular de 6 quilòmetres.
Aquesta activitat, organitzada per Creu Roja al Bages en el marc de la seva Setmana de la Salut, és oberta a tothom i compta amb la col·laboració de l’ICS, Althaia i Sant Andreu Salut.
