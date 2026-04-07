Les llars d'infants públiques de Manresa obren les seves portes abans de la preinscripció
A partir del 14 d'abril mostraran les seves instal·lacions i projectes educatius
Les preinscripcions es faran de forma telemàtica del 6 al 18 de maig, i presencial de l'11 al 15 de maig
Les llars d’infants públiques de Manresa celebraran jornada de portes obertes a partir del pròxim dimarts, 14 d’abril.
Aquestes jornades es porten a terme per permetre a les famílies conèixer l’oferta de centres públics que hi ha a la ciutat abans de l’inici del període de preinscripció per al curs 2026-2027, que començarà el 6 de maig i s’allargarà fins al dia 18. Per aquest curs s’hi poden inscriure els infants nascuts entre l’1 de gener del 2024 i el 18 de maig del 2026.
Manresa disposa de vuit llars d’infants públiques, de les quals cinc són municipals. Es tracta de l’Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent, a Bufalvent. Les altres tres depenen de la Generalitat de Catalunya i són la Picarol, l’Espurna i la Ginesta. A totes elles cal sumar-hi les de titularitat privada.
Totes les jornades de portes obertes són presencials. En elles, les famílies interessades podran conèixer el projecte educatiu, els serveis i les instal·lacions de cadascuna de les llars. Per participar en les jornades de portes obertes, cal inscriure’s amb anterioritat a la sessió en la qual es vol participar trucant a la mateixa llar d’infants, de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
BRESSOLVENT
14 i 22 d’abril
9.30 a 11 h
17.15 a 19.15 h
93 877 10 37
LA LLUM
15 d’abril
9.30 a 11 h
17 a 19 h
93 877 67 52
28 d’abril
17 a 19 h
LA LLUNA
27 d’abril
De 9.30 a 11 h
De 17 a 19 h
93 877 18 97
EL PETIT PRÍNCEP
20 d’abril
De 9.30 a 11 h
De 17.15 a 19.15 h
93 874 90 69
L’ESTEL
21 d’abril
De 9.30 a 11 h
De 17 a 19 h
93 872 20 56
LLARS D’INFANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
LA GINESTA
27 d’abril
28 d’abril
9.30 a 11 h
17 a 18.30 h
93 874 04 05
PICAROL
4 de maig
9.30 a 11 h
17 a 18.30 h
93 874 22 04
L’ESPURNA
15 i 16 d’abril
9.30 a 11 h
17 a 18.30 h
93 872 63 61
La preinscripció
La preinscripció a les llars d’infants públiques es podrà fer de forma telemàtica o presencial.
Les famílies que optin per fer la preinscripció de manera electrònica, hauran de fer la sol·licitud del 6 al 18 de maig a través del destacat de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa. Caldrà que adjuntin la informació escanejada o fotografiada a l’aplicació de preinscripció.
Aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-la telemàticament, podran optar per fer la sol·licitud de manera presencial.
En aquest cas la preinscripció s’haurà de fer de l’11 al 15 de maig a la Secció d’Educació de l’Ajuntament, a la carretera de Vic, 16. Caldrà concertar cita, a partir del 7 de maig, a través de la pàgina web municipal, a l’apartat de cita prèvia, o bé trucant al telèfon 93 875 24 85.
Caldrà portar la documentació original necessària per a realitzar el tràmit i no s’acceptaran ni fotocòpies, ni fotografies ni captures de pantalla. Les persones interessades poden consultar la documentació necessària, la puntuació i els barems del procés de preinscripció a la web de l’Ajuntament de Manresa.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Identificats diversos espanyols entre les víctimes d’una xarxa nepalesa de falsos rescats milionaris
- Onada de festes 'chemsex' a la Catalunya central per Setmana Santa