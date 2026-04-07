Les llars d'infants públiques de Manresa obren les seves portes abans de la preinscripció

A partir del 14 d'abril mostraran les seves instal·lacions i projectes educatius

Les preinscripcions es faran de forma telemàtica del 6 al 18 de maig, i presencial de l'11 al 15 de maig

Les llars d'infants de Manresa obriran les seves portes / ARXIU/AJM

Les llars d’infants públiques de Manresa celebraran jornada de portes obertes a partir del pròxim dimarts, 14 d’abril.

Aquestes jornades es porten a terme per permetre a les famílies conèixer l’oferta de centres públics que hi ha a la ciutat abans de l’inici del període de preinscripció per al curs 2026-2027, que començarà el 6 de maig i s’allargarà fins al dia 18. Per aquest curs s’hi poden inscriure els infants nascuts entre l’1 de gener del 2024 i el 18 de maig del 2026.

Manresa disposa de vuit llars d’infants públiques, de les quals cinc són municipals. Es tracta de l’Estel, La Lluna, Petit Príncep, La Llum i Bressolvent, a Bufalvent. Les altres tres depenen de la Generalitat de Catalunya i són la Picarol, l’Espurna i la Ginesta. A totes elles cal sumar-hi les de titularitat privada.

Totes les jornades de portes obertes són presencials. En elles, les famílies interessades podran conèixer el projecte educatiu, els serveis i les instal·lacions de cadascuna de les llars. Per participar en les jornades de portes obertes, cal inscriure’s amb anterioritat a la sessió en la qual es vol participar trucant a la mateixa llar d’infants, de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

  BRESSOLVENT

14 i 22 d’abril

9.30 a 11 h

 17.15 a 19.15 h

93 877 10 37

LA LLUM

15 d’abril

9.30 a 11 h

 17 a 19 h

93 877 67 52

28 d’abril

17 a 19 h

LA LLUNA

27 d’abril

De 9.30 a 11 h

De 17 a 19 h

93 877 18 97

EL PETIT PRÍNCEP

20 d’abril

De 9.30 a 11 h

De 17.15 a 19.15 h

93 874 90 69

L’ESTEL

21 d’abril

De 9.30 a 11 h

De 17 a 19 h

93 872 20 56

        

LLARS D’INFANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

LA GINESTA

27 d’abril

28 d’abril

9.30 a 11 h

17 a 18.30 h

93 874 04 05

PICAROL

4 de maig

9.30 a 11 h

17 a 18.30 h

93 874 22 04

L’ESPURNA

15 i 16 d’abril

9.30 a 11 h

17 a 18.30 h

93 872 63 61

La preinscripció

La preinscripció a les llars d’infants públiques es podrà fer de forma telemàtica o presencial.

Les famílies que optin per fer la preinscripció de manera electrònica, hauran de fer la sol·licitud del 6 al 18 de maig a través del destacat de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa. Caldrà que adjuntin la informació escanejada o fotografiada a l’aplicació de preinscripció.

Aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer-la telemàticament, podran optar per fer la sol·licitud de manera presencial.

En aquest cas la preinscripció s’haurà de fer de l’11 al 15 de maig a la Secció d’Educació de l’Ajuntament, a la carretera de Vic, 16. Caldrà concertar cita, a partir del 7 de maig, a través de la pàgina web municipal, a l’apartat de cita prèvia, o bé trucant al telèfon 93 875 24 85.

Caldrà portar la documentació original necessària per a realitzar el tràmit i no s’acceptaran ni fotocòpies, ni fotografies ni captures de pantalla. Les persones interessades poden consultar la documentació necessària, la puntuació i els barems del procés de preinscripció a la web de l’Ajuntament de Manresa.

  1. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
  2. Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
  3. Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
  4. Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
  5. Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
  6. Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
  7. Identificats diversos espanyols entre les víctimes d’una xarxa nepalesa de falsos rescats milionaris
  8. Onada de festes 'chemsex' a la Catalunya central per Setmana Santa

Un mort i diversos ferits després que un tren d'alta velocitat xoqués amb un camió militar a França

BeGI instarà al consistori a demanar un reforç immediat de les urgències de l'Hospital de Berga

Catalunya aprova avui el seu pla de 100 milions per reformar escoles sense esperar els pressupostos

El parc del Cardener de Manresa acull una jornada per observar i catalogar espècies

L'ultimàtum de Trump a l'Iran dispara el petroli fins als 115 dòlars i inquieta les borses

Les llars d'infants públiques de Manresa obren les seves portes abans de la preinscripció

La Valldan viu un lluïda festa de les caramelles

Sorpresa entre els usuaris de l’R4 per la reobertura del tram tallat per l’accident a Gelida

Tracking Pixel Contents