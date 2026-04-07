Manresa accepta ser titular de 2,4 quilòmetres de carretera cap a Callús i Sant Pau
Ajuntament i Generalitat consideren que són vials que han quedat integrats a la xarxa urbana municipal amb un trànsit majoritàriament local
L’Ajuntament de Manresa i no la Generalitat és el nou titular del tram de la carretera de Cardona (C-37z) entre la caserna de la Guàrdia Civil i l’accés a l’eix Transversal (1,3 quilòmetres) i del tram de la carretera C-1411z que va des del Pont Vell fins a la rotonda d’accés al barri de Sant Pau, d’1,1 quilòmetres. En total, 2,4 quilòmetres que es considera que han perdut la funcionalitat inicial i que amb el pas del temps han quedat integrats a la xarxa viària municipal, amb un trànsit majoritàriament local.
D’aquesta manera s’ha donat compliment al conveni signat entre la conselleria de Territori de la Generalitat i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, l’abril del 2024. Però no a tot.
Queden encara per assumir la titularitat del tram de la carretera del Xup (C-37z) entre el pont de Sant Francesc i el barri (1,6 quilòmetres) i el mateix amb el pont de Sant Francesc.
L’Ajuntament farà el pas quan la Generalitat executi les obres d’eixamplament, arbrat i millora de les voreres i construeixi les dues rotondes previstes. De moment, la Generalitat està redactant el projecte de millora de la carretera.
Pel que fa al pont de Sant Francesc, com ja va explicar aquest diari, resta pendent completar els treballs de millora del pont amb la recol·locació de les barreres de protecció de manera que s’eviti el fregament dels autobusos i camions.
Vorera per a vianants i ciclistes
A la carretera d’Igualada, la que va cap al Xup, el Departament de Territori construirà una vorera per a vianants i ciclistes al marge esquerre.
L’actuació contempla també la rehabilitació del ferm, la millora de l’enllumenat i de la senyalització i la millora de les interseccions existents, amb una nova rotonda per accedir a la Torre de Santa Caterina i al barri de Sol i Aire, i amb una nova entrada al barri manresà del Xup.
Es tracta d’un projecte que dona compliment a la voluntat de l’Ajuntament de Manresa de convertir aquesta carretera en una via pacificada i més compatible amb el trànsit que existeix actualment, millorant també la connexió dels barris amb el centre de la ciutat.
El Departament de Territori de la Generalitat ja ha adjudicat la redacció del projecte. Un cop s’hagi executat l’obra, pressupostada en 2 milions d’euros, la Generalitat traspassarà la titularitat de la via a l’Ajuntament de Manresa.
D’altra banda, en el tram de la carretera C-37z que va en direcció a Callús —entre la caserna de la Guàrdia Civil i l’accés a l’eix Transversal— i en el tram de la carretera C-1411z que va des del pont Vell fins a la rotonda d’accés al barri de Sant Pau, l’Agència Catalana de l’Aigua hi té previst construir el nou col·lector de salmorres, sobre el qual hi haurà un passeig arbrat.
Per la seva part, l’Ajuntament s’encarregarà de millorar el paviment d’aquests dos trams amb una partida de 355.000 euros que transferirà la Generalitat. n
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- "Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament"
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones