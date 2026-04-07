El parc del Cardener de Manresa acull una jornada per observar i catalogar espècies
L'activitat se celebrarà el 25 d'abril sota el POnt Nou i és oberta a tothom
El parc del Cardener de Manresa, sota el Pont Nou, acollirà el pròxim 35 d’abril una jornada oberta al públic amb l’objectiu d’identificar i registrar el màxim nombre possible d’espècies presents en aquest espai natural. És el que s’anomena un Bioblitz.
L’activitat l’organitza el Parc de la Séquia i la delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Manresa.
La jornada se celebrarà el dissabte 25 d’abril de les 9 del matí a les 2 del migdia sota el Pont Nou de Manresa, i combinarà el treball de camp amb la divulgació ambiental.
Durant tot el matí s’organitzaran tallers naturalistes guiats per especialistes reconeguts en diferents àmbits. Cada participant podrà escollir fins a tres tallers, d’entre plantes superiors, mol·luscs, macro-invertebrats aquàtics, insectes, papallones, peixos i ocells. Amb l’acompanyament dels experts, aprendrà a observar, identificar i entendre la biodiversitat del parc.
El taller de plantes superiors anirà a càrrec de Florenci Vallès i Jordi Badia. El de mol·luscs, d’Àlex Pérez; el de macro-invertebrats aquàtics, de Roger Argelich; el d’insectes, de Xavier Adot i Sergi Fernández; el de papallones, Quim Muñoz; el de peixos se’n faran càrrec Dolors Vinyoles i Oriol Cano; i el taller d’ocells el durà Ramon Solà.
El Bioblitz és una iniciativa que combina recerca científica i participació ciutadana. Durant unes hores, persones expertes i públic general de totes les edats, col·laboren per generar coneixement sobre l’entorn. Més enllà de les dades, la proposta busca fomentar el respecte i l’interès pel medi natural.
Les persones interessades han d’inscriure’s prèviament a la pàgina web del Parc de la Séquia. Les places són limitades.
