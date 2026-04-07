El parc del Cardener de Manresa acull una jornada per observar i catalogar espècies

L'activitat se celebrarà el 25 d'abril sota el POnt Nou i és oberta a tothom

Esplugabous al parc del Cardener / ARXIU/JAUME MORERA BARREDA

El parc del Cardener de Manresa, sota el Pont Nou, acollirà el pròxim 35 d’abril una jornada oberta al públic amb l’objectiu d’identificar i registrar el màxim nombre possible d’espècies presents en aquest espai natural. És el que s’anomena un Bioblitz.

L’activitat l’organitza el Parc de la Séquia i la delegació del Bages de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Manresa.

La jornada se celebrarà el dissabte 25 d’abril de les 9 del matí a les 2 del migdia sota el Pont Nou de Manresa, i combinarà el treball de camp amb la divulgació ambiental.

Durant tot el matí s’organitzaran tallers naturalistes guiats per especialistes reconeguts en diferents àmbits. Cada participant podrà escollir fins a tres tallers, d’entre plantes superiors, mol·luscs, macro-invertebrats aquàtics, insectes, papallones, peixos i ocells. Amb l’acompanyament dels experts, aprendrà a observar, identificar i entendre la biodiversitat del parc.

El taller de plantes superiors anirà a càrrec de Florenci Vallès i Jordi Badia. El de mol·luscs, d’Àlex Pérez; el de macro-invertebrats aquàtics, de Roger Argelich; el d’insectes, de Xavier Adot i Sergi Fernández; el de papallones, Quim Muñoz; el de peixos se’n faran càrrec Dolors Vinyoles i Oriol Cano; i el taller d’ocells el durà Ramon Solà.

El Bioblitz és una iniciativa que combina recerca científica i participació ciutadana. Durant unes hores, persones expertes i públic general de totes les edats, col·laboren per generar coneixement sobre l’entorn. Més enllà de les dades, la proposta busca fomentar el respecte i l’interès pel medi natural.

Notícies relacionades

Les persones interessades han d’inscriure’s prèviament a la pàgina web del Parc de la Séquia. Les places són limitades.

  1. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
  2. Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
  3. Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
  4. Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
  5. Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
  6. Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
  7. Identificats diversos espanyols entre les víctimes d’una xarxa nepalesa de falsos rescats milionaris
  8. Onada de festes 'chemsex' a la Catalunya central per Setmana Santa

El parc del Cardener de Manresa acull una jornada per observar i catalogar espècies

El parc del Cardener de Manresa acull una jornada per observar i catalogar espècies

L’ultimàtum de Trump a l’Iran dispara el petroli fins als 115 dòlars i inquieta les borses

L’ultimàtum de Trump a l’Iran dispara el petroli fins als 115 dòlars i inquieta les borses

Les llars d'infants públiques de Manresa obren les seves portes abans de la preinscripció

Les llars d'infants públiques de Manresa obren les seves portes abans de la preinscripció

La Valldan viu un lluïda festa de les caramelles

La Valldan viu un lluïda festa de les caramelles

Sorpresa entre els usuaris de l’R4 per la reobertura del tram tallat per l’accident a Gelida

Catalunya aprova avui el seu pla de 100 milions per reformar escoles sense esperar els pressupostos

Catalunya aprova avui el seu pla de 100 milions per reformar escoles sense esperar els pressupostos

Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: "Tant de bo no fos real, sinó IA"

Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: "Tant de bo no fos real, sinó IA"

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: l’R3 reobre dies abans de les obres als túnels del Garraf

Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: l’R3 reobre dies abans de les obres als túnels del Garraf
