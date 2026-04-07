El pont de Sant Francesc de Manresa guanya 24 centímetres d’amplada
La Generalitat ha enretirat dotze centímetres per banda les baranes que protegeixen els vianants
El de Sant Francesc ja no és un pont estret. O, com a mínim, no tant després que la Generalitat hagi fet possible que els conductors d’autobusos i camions tinguin 24 centímetres més de marge, 12 per cada banda, desplaçant les baranes que protegeixen els vianants cap a l’interior de la vorera.
L’actuació per desplaçar el guarda-raïl de protecció del pont de Sant Francesc de Manresa, el que porta a la Catalana i la carretera que va cap al Xup (C-37z), s’ha portat a terme després de queixes dels conductors d’autobusos i que l’Ajuntament es negués a recepcionar l’obra en considerar que primer calia resoldre els problemes d’estretor.
La regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero, ha explicat que el problema que hi havia era que la barana de protecció «la van deixar a plom amb la vorera, i el bus apropava la roda al màxim a la vorera i la carrosseria surt una mica més». Els conductors ja estaven acostumats a fer-ho abans que hi hagués guarda-raïl de protecció per als vianants. I per això els autobusos fregaven amb la barana i deixaven restes de pintura o l’abonyegaven de tant en tant.
Recorda que la calçada té la mateixa mida que abans, però amb les baranes desplaçades els conductors tenen menys la sensació d’estretor i, a més, disposen d’uns centímetres més de marge.
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya va anunciar que les obres es durien a terme durant tres setmanes a partir del 9 de març.
El pont es va reformar l’any passat i que les obres van incloure eixamplar les voreres per assegurar que els vianants puguin passar d’un costat a l’altre del Cardener sense perill.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va executar els treballs per a rehabilitar i eixamplar el pont de Sant Francesc, a la carretera C-37z, a Manresa. L’obra, que va comportar una inversió d’1,5 milions d’euros, ha permès facilitar la mobilitat i l’accessibilitat, així com afavorir la seguretat viària en aquest entorn. Les obres tenien un termini d’execució de 8 mesos. El pont de Sant Francesc, bé cultural d’interès local, discorre sobre el riu Cardener i té una longitud de 107 metres. Les obres van permetre dotar-lo d’unes noves voreres que faciliten la mobilitat dels vianants.
Així mateix, els treballs han pal·liat els efectes de l’envelliment a l’estructura, renovar el ferm de la calçada, les baranes i els elements de drenatge. També s’han instal·lat noves barreres i s’han dut a terme actuacions de seguretat en passos de vianants i l’adequació de la senyalització i l’abalisament.
Recol·locació de barreres
L’octubre de l’any passat es van donar per finalitzades les obres de rehabilitació del pont sobre el riu Cardener que connecta el nucli urbà amb la Renfe i el barri del Xup, l’Ajuntament va advertir que el resultat generava dificultats per utilitzar la infraestructura tant a autobusos com a camions i que no es faria la recepció de l’obra fins que les observacions fossin tingudes en consideració.
Segons el govern municipal, la situació es normalitzarà quan «es completin els treballs de millora del pont», amb la «recol·locació de les barreres de protecció de manera que s’eviti el fregament dels autobusos i camions».
L’Ajuntament va voler deixar clar que l’obra és responsabilitat de la Generalitat, que «va detectar que es podia donar aquesta situació» i ho va advertir el Departament de Territori.
