Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
Han destacat que es tracta d’un projecte amb vocació majoritària que aspira a guanyar les eleccions municipals
Regió7
El cap de llista de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, i el dirigent local d’Avenç Nacionalista Sergi Perramon s’han reunit amb el president Artur Mas per traslladar-li l’estat dels treballs d’articulació d’un ampli espai polític a la ciutat.
Durant la trobada, Bacardit ha explicat que està donant compliment a l’encàrrec del president Mas d’unir al màxim l’espai d’ordre de Manresa, amb l’objectiu de construir una “casa gran del manresanisme”, inspirada en l’estratègia impulsada l’any 2008 amb la “casa gran del catalanisme”. Aquesta iniciativa vol agrupar sensibilitats diverses sota un projecte comú, transversal i centrat en els interessos de la ciutat.
Bacardit i Perramon han volgut agrair explícitament al president Mas, que ha estat determinant per facilitar els ponts necessaris i avançar cap a un gran acord. Segons han destacat, es tracta d’un projecte amb vocació majoritària que aspira a guanyar les eleccions municipals de 2027 i a liderar una nova etapa per a Manresa.
"ERC ha abandonat el centre polític i el sentit comú""
En aquest context, també han advertit que l’actual govern municipal liderat per Marc Aloy, d’Esquerra Republicana de Catalunya, "s’ha desplaçat cap a posicions d’una preocupant radicalitat d’esquerres, abandonant el centre polític i el sentit comú que històricament havia permès grans acords de ciutat". Segons Bacardit, “Manresa necessita equilibri, rigor i capacitat de gestió, no experiments ideològics allunyats de la realitat quotidiana dels ciutadans”.
El projecte polític que s’està configurant posa el focus en els principals reptes de la ciutat. Entre les prioritats, destaquen:
• Millora de la seguretat i reforç de l’autoritat pública.
• Revisió del padró municipal per garantir rigor i equitat.
• Lluita contra les ocupacions conflictives.
• Reforma del model de recollida selectiva, adaptant-lo a la realitat de la ciutat.
• Un nou model urbanístic, pensat per respondre a les necessitats reals de Manresa i no a interessos polítics de curt termini.
• Reorientació de les polítiques socials, per tal de premiar l’esforç, la responsabilitat i la inserció laboral.
• Retornar l’empoderament a la societat civil manresana a través de les seves entitats que són molt riques i diverses i que durant molts anys van fer que la ciutat fos una de les mes prosperes de Catalunya.
Bacardit ha afirmat que “Manresa necessita un canvi profund, amb lideratge, ambició i capacitat d’unir, i aquest projecte vol ser l’eina per fer-ho possible”.
Per la seva banda, Perramon ha remarcat que “la suma d’esforços i la generositat política seran claus per construir una alternativa sòlida que torni a situar Manresa al lloc que li correspon”.
Segons ambdues formacions, amb aquesta trobada, es consolida un pas més en la construcció d’un projecte ampli, integrador i orientat a oferir estabilitat, progrés i futur per a la ciutat.
