Detingut un jove de 22 anys a Manresa després de ser enxampat robant en una botiga

L'autor del robatori s'havia intentat amagar rere el taulell sense èxit

Imatge d'arxiu d'unes manilles dels Mossos d'Esquadra / MOSSOS D'ESQUADRA

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un jove de 22 anys que va entrar a robar a un establiment de Manresa. Els fets van tenir lloc prop de les 5 del matí al carrer Magnet, on un veí va trucar la policia alertant que havia sentit un fort soroll de "vidres trencats".

En arribar els agents, es van trobar amb la persiana del local parcialment aixecada i la porta, que era de vidre, trencada. Les caixes registradores havien estat obertes i regirades pel sospitós, que portava una motxilla plena de monedes. Registrant el lloc dels fets, els mossos van localitzar el presumpte autor amagat rere el taulell per a intentar evitar que el veiessin, sense èxit.

Es tractava d'un jove de 22 anys que ja disposava d'antecedents policials i, allà mateix, el van detenir acusat de robatori amb força.

Illa promet als alcaldes suport polític, econòmic i jurídic per construir "tant habitatge com càpiga" als seus municipis

La CGT del Berguedà desconvoca la vaga al Tossalet

L’Iran declara la victòria després de l’alto el foc i assegura controlar a partir d’ara l’estret d’Ormuz

El desdoblament de la C-55 es projectava en un espai de valor natural situat a la confluència del Llobregat i el Cardener

Els 10 punts del pla de pau que negociaran l’Iran i els Estats Units per posar fi a la guerra

Manresa commemora el Dia Internacional del Poble Gitano

Una imatge del bisbe entrant a la plaça Major de Manresa guanya el concurs de fotografia de l’Aixada

Un home cau per una finestra a Manresa després d'una discussió a la llar

