Detingut un jove de 22 anys a Manresa després de ser enxampat robant en una botiga
L'autor del robatori s'havia intentat amagar rere el taulell sense èxit
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un jove de 22 anys que va entrar a robar a un establiment de Manresa. Els fets van tenir lloc prop de les 5 del matí al carrer Magnet, on un veí va trucar la policia alertant que havia sentit un fort soroll de "vidres trencats".
En arribar els agents, es van trobar amb la persiana del local parcialment aixecada i la porta, que era de vidre, trencada. Les caixes registradores havien estat obertes i regirades pel sospitós, que portava una motxilla plena de monedes. Registrant el lloc dels fets, els mossos van localitzar el presumpte autor amagat rere el taulell per a intentar evitar que el veiessin, sense èxit.
Es tractava d'un jove de 22 anys que ja disposava d'antecedents policials i, allà mateix, el van detenir acusat de robatori amb força.
