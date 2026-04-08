Ensurt per un incendi en un solar al Barri Antic de Manresa
El foc ha estat extingit ràpidament pels Bombers i no ha provocat afectacions considerables
Els Bombers de la Generalitat han apagat aquest dimecres al vespre un incendi en un solar del carrer de la Mel de Manresa. A l'espai, just al davant de l'arrosseria Àntikus de Manresa, hi havia vegetació i alguns objectes antics.
El foc ha estat extingit ràpidament i no ha provocat afectacions importants. Els Bombers hi han treballat amb tres dotacions cap a 2/4 de 9 del vespre.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre