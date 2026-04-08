Fem Manresa reclama al Govern municipal "pressió activa" per exigir la recuperació del servei habitual de Rodalies
Fa notar que, després de la reobertura aquest dimarts del tram on es va produir l’accident de Gelida, l’únic que es manté alterat a l’R4 és el que connecta Manresa i Terrassa
Entenen que “el que està passant ara amb l’R4 és un reflex més del tractament de segona que patim Manresa i el Bages respecte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona" en relació amb el transport públic
Regió7
La reobertura aquest dimarts del tram de Rodalies entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia ha deixat la secció entre Manresa i Terrassa com l’única de la línia R4 que continua alterada després de l’accident de Gelida. Així, dos mesos i mig després, el tram entre Manresa i Terrassa Estació del Nord continua amb busos cada mitja hora i un tren llançadora per hora i amb velocitat reduïda, i els usuaris que necessiten anar més enllà de la ciutat vallesana es veuen obligats a fer transbord.
Davant d’aquesta situació, la CUP-Fem Manresa ha reclamat al Govern municipal d’ERC, PSC i Impulsem una "pressió activa" al Govern de la Generalitat i al Ministeri de Transports per a la recuperació del servei habitual. “Fer publicacions a les xarxes socials visibilitzant i denunciant la situació, com ha fet l’alcalde Marc Aloy, és positiu, però seria intolerable que l’acció del Govern es limités a això”, assenyalen des de la candidatura de l’oposició. A la vegada, demanen al Govern municipal que informi a tots els grups municipals dels moviments fets per reclamar la reobertura del tram de l’R4 que passa per Manresa, així com dels futurs passos i avenços en aquest sentit.
"Tractament de segona"
Més enllà de com avancin els esdeveniments a partir d’ara, constaten que la situació actual no és una sorpresa per la candidatura. “El que està passant ara amb l’R4 és un reflex més del tractament de segona que patim Manresa i el Bages respecte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, també pel que fa a la xarxa de transport públic”, denuncien. “Si de veritat es vol construir un model de mobilitat més sostenible, que no forci a les persones a dependre del vehicle privat, la Generalitat i l’Estat no poden continuar fent com si la Catalunya Central no importés”.
