Una imatge del bisbe entrant a la plaça Major de Manresa guanya el concurs de fotografia de l’Aixada
El fotògraf Jordi Preñanosa Serra és l'autor de la instantània premiada en una edició que ha rebut 57 fotos
Regió7
El fotògraf manresà Jordi Preñanosa Serra és el guanyador del concurs de fotografia de la Fira de l’Aixada 2026 a través d’Instagram. La fotografia guanyadora és la imatge titulada Fora el bisbe, amb el prelat a la plaça Major en el marc de l’espectacle central L’aigua és llum.
Per atorgar el premi, el jurat ha valorat que la imatge representa un dels moments de més intensitat dramàtica de la fira. En l'àmbit tècnic, destaca el bon tractament de la llum i del color, en unes hores en què ja és fosc.
El #ConcursAixada26 ha comptat amb un total de 57 imatges presentades. Hi podien participar totes les persones que volguessin, sense límit d’edat. Només calia tenir un compte d’Instagram i que les imatges fossin capturades, editades i publicades amb dispositius mòbils. Les fotos s’havien d’haver realitzat i publicat durant la Fira de l’Aixada d’aquest 2026. El premi consisteix en una entrada doble per a un espectacle del Kursaal aquest 2026.
