Manresa aixopluga còrvids cars de veure
El seguiment de fauna que realitza Cory’s Investigació i Conservació de la Biodiversitat deixa constància de la tornada a Manresa d’un tipus de còrvid absent 30 anys i de la primera nidificació al Bages d’un d'amenaçat
Més notícies sobre el progressiu augment de la biodiversitat dins del terme municipal de Manresa. El seguiment de fauna que realitza Cory’s Investigació i Conservació de la Biodiversitat, amb Marc Illa Llobet i Aïda Sabaté Ripollès, deixa constància de la tornada al terme municipal d’un tipus de còrvid absent durant 30 anys i de la primera nidificació al Bages d’un còrvid amenaçat.
En el primer cas es tracta de la gralla ‘Coloeus monedula’, una espècie de còrvid que es troba catalogat com a «vulnerable» al Catàleg de la Fauna Salvatge Amenaçada de Catalunya.
Fa anys havia estat una espècie abundant al Bages, i el seu darrer nucli de reproducció va ser a la basílica de la Seu de Manresa, amb absència comprovada a principis dels anys 1990.
No obstant això, els darrers anys ha aparegut una nova petita població a la comarca, que es reparteix entre els municipis de Sant Fruitós, Santpedor i Manresa.
Aquesta nova població nidifica en diferents tipologies d’espais, des de forats en senyals de trànsit, caixes-niu instal·lades específicament per elles, com xiprers densos (per exemple al parc de l’Agulla) i, des de l’any passat, en nius de cotorreta de pit gris. Aquesta troballa s’ha realitzat al parc del Cardener, on s’han detectat un mínim de tres parelles que exploren regularment nius de cotorreta, sense haver confirmat que s’hagin reproduït exitosament. Aquest fet és important a l’hora de tenir en compte el tractament d’aquests nius, i durant les properes temporades de reproducció caldrà documentar bé quins nius es troben ocupats per gralla i quins per cotorreta.
Pel que fa al segon cas, l’any 2024 es va detectar per primera vegada un niu de graula ‘Corvus frugilegus’ a Manresa, fet que suposa el primer cas de nidificació de l’espècie al Bages. La graula és una espècie de còrvid molt escassa a Catalunya, que des de fa uns pocs anys ha colonitzat l’Empordà (amb un nucli poblacional establert a Figueres ciutat), i que a poc a poc ha començat a aparèixer en punts de reproducció aïllats en altres ciutats del territori, incloses Barcelona, Santa Perpètua de Mogoda i Vic.
Població reproductora molt petita
Es tracta d’una espècie protegida i amenaçada, amb una població reproductora molt petita a Catalunya. Per nidificar, sembla que selecciona activament carrers a l’interior de ciutats amb presència de plataners Platanus x hispanica, com per exemple al Passeig de Manresa, espai que ha triat per instal·lar-se.
L’any 2024 es va detectar un primer niu d’aquesta espècie, i es va informar l’Ajuntament per tal de tenir-ho en compte a l’hora d’esporgar els plataners, una activitat necessària per al correcte manteniment. Es va confirmar l’èxit reproductor, amb almenys 3 polls nascuts i almenys 1 d’ells envolant amb èxit. El 2025 es va tornar a localitzar activitat al mateix niu, però la reproducció no va tirar endavant i es van centrar en un segon niu davant del Casino, que finalment sembla que tampoc va tirar endavant (probablement per la meteorologia adversa). La localització d’aquests nius és important per tal de no inferir molèsties en ple període de reproducció, per la qual cosae se seguirà l’espècie en futures ocasions.
Cal tenir en compte que el període d’incubació de la graula és de 16-19 dies, i el període de creixement dels pollets de 30-35 dies. Pel que s’ha vist generalment la posta es realitza al mes d’abril, de manera que el període més sensible seria entre abril i juny.
