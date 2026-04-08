Manresa commemora el Dia Internacional del Poble Gitano
La bandera romaní penja del balcó principal de l'edifici de l'Ajuntament
Regió7
L’Ajuntament de Manresa ha penjat aquest dimecres al matí la bandera romaní al balcó principal del consistori de la plaça Major per commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano, que se celebra cada 8 d’abril.
A continuació, a la sala de Columnes hi ha hagut la lectura del poema “La voz gitana”, a càrrec del seu autor, Blas Escudero Borja.
És el sisè any consecutiu que Manresa commemora el Dia Internacional del Poble del Gitano. El Ple municipal el 15 d’abril de 2021 va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals penjar la bandera romaní al balcó cada 8 d’abril, així com treballar conjuntament amb l’Associació Unió Gitana per donar visibilitat a la comunitat gitana de la ciutat.
A l’acte d'aquest dimecres hi han assistit els representants dels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Lluís Vidal Sixto Clotet; del Partit dels Socialistes de Catalunya, Antoni Josep Valentí Moll; de Fem Manresa, Gemma Boix Pou; de Nacionalistes, Àngels Curtichs Monter; i de l’Associació Unió Gitana de Manresa, amb el seu president, Juan García Giménez. També el poeta i cantant gitano Blas Escudero i el president del Front Cultural Gitano del Maresme, Ricard Marí Gustí.
El Dia Internacional del Poble Gitano se celebra cada 8 d’abril per recordar la data del Primer Congrés Internacional del Poble Gitano a Londres, l’any 1971. En aquesta reunió, a més, es va decidir quina seria la bandera del col·lectiu: la bandera amb la roda de carro. Es va confirmar el romaní com a llengua oficial i l’himne internacional “Gelem, gelem”.
En aquest dia també es vol recordar la història d’aquest poble i retre homenatge a les víctimes gitanes de les diferents persecucions al llarg dels segles.
La comunitat gitana està constituïda per més de 10 milions de persones que habiten en nombrosos països de tot el món. A Europa constitueix la minoria ètnica més important i nombrosa, amb més de 8 milions de persones. A Manresa, l’Associació Unió Gitana de Manresa es va crear el 2010.
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”