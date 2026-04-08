Tres ferits en un accident entre un camió i un cotxe a la C-55, a Manresa
El xoc ha obligat a tallar temporalment la carretera i ha provocat retencions de més de dos quilòmetres
Un xoc entre un camió i un cotxe ha obligat a tallar la C-55a Manresa aquest dimecres a primera hora de la tarda. Hi ha tres persones implicades, que han resultat ferides lleus. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït a pels volts de 2/4 de 3, al punt quilomètric 30,3, en sentit Barcelona.
Per poder dur a terme les tasques d'atenció als vehicles afectats, la carretera s'ha hagut de tallar durant uns minuts. Això ha provocat retencions de fins a 2,5 quilòmetres en el tram afectat, a l’altura del barri de les Cots. Finalment, el trànsit ha quedat restablert en poc més d'una hora.
L'accident s'ha saldat amb tres ferits, els tres amb pronòstic lleu. Després d'una primera atenció al lloc dels fets, han estat traslladats a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa pel Sistema d'Emergències Mèdiques.
