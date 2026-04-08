Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
La monja establerta a Manresa ha presentat aquest dimecres a Barcelona la tercera edició del projecte solidari
Es convida a empreses, organitzacions i particulars a patrocinar una jornada, mitja o tota l'estada d'un infant
Regió7/G. Camps
La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa, que dirigeix sor Lucía Caram, en col·laboració amb FIDEM, la Fundació Climent Guitart, Rosa dels Vents, la Granja Escola Santa Maria de Palautordera, PortAventura World, la Fundació Manuel Lao, Bacus Events, els Voluntaris de CaixaBank i de nombroses empreses, organitzacions socials i voluntaris, ha presentat aquest dimecres a Barcelona la tercera edició del projecte Vacances per la Pau.
La iniciativa permetrà que un total de 255 nens ucraïnesos afectats pel conflicte, que ara entra al seu cinquè any, gaudeixin d'unes vacances a Catalunya, lluny del soroll, de la por i de la incertesa. Els nens s'allotjaran a l'Hotel Guitart Central Park de Lloret de Mar (Girona) del 3 al 13 de maig.
"Tornar a viure com a nens"
Sor Lucía, la cara visible de la campanya, ha assenyalat que l'objectiu fonamental és "canviar els records" d'aquestes víctimes. "Necessiten poder tornar a viure com a nens", ha manifestat durant la presentació a Barcelona, i ha emfatitzat que aquests infants "arrosseguen una càrrega massa pesada per a la seva edat".
Per la seva banda, Cristina Cabañas, presidenta de la Fundació Climent Guitart i de FIDEM, ha explicat que la iniciativa es va posar en marxa originalment com a resposta a una petició de la gran comunitat ucraïnesa que viu a Lloret de Mar. Ha descrit la transformació que viuen els nens que hi participen: arriben "amb la mirada buida i un aire de desconfiança", però, després d'uns dies, aconsegueixen passar de la necessitat de "dormir una nit amb pau" a "oblidar temporalment el búnquer".
Socialització i descobriment
No es tracta només d'un viatge d'oci sinó d'un espai on la canalla pugui reconstruir-se i experimentar la normalitat en pau. El programa d'activitats combina la socialització i el descobriment: gaudiran del mar i de la Costa Brava, visitaran la Sagrada Família i el Museu del FC Barcelona, passaran un dia al parc temàtic PortAventura World, seran rebuts al Palau de la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona, i coneixeran la ministra de Defensa, Margarita Robles, que per tercer any consecutiu ha facilitat el viatge en avió de tots els beneficiaris.
El projecte té com a objectiu tenir un impacte durador. Quan un nen pot tornar a jugar o a dormir sense por, comença a curar-se per dins. Els seus impulsors posen èmfasi en la implicació de les autoritats públiques i del sector privat per fer realitat les Vacances per la Pau. Alhora, convidem a empreses, organitzacions i particulars a donar un cop de mà en el patrocini, que es pot fer amb les opcions següents:
- Patrocinar un dia sencer: 50 euros
- Patrocinar una mitja jornada: 25 euros
- Patrocinar tota l'estada d'un infant: 500 euros
Les donacions es poden fer mitjançant un Bizum al número 05122 o contactant amb la Fundació del Convent de Santa Clara a través de la pàgina web o del correu electrònic solidaritat@fsantaclara.org
El missatge dels impulsors és clar: "La guerra continua, però la solidaritat també pot continuar. Ajudeu-nos a assegurar que no s'acostumin a patir".
