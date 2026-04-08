Una veïna de Manresa l’estafen per un pis a Sevilla i haurà d’anar a judici a Gijón
La dona va abonar mil euros per reservar el lloguer d'un pis a Sevilla i quan hi va anar no hi havia ningú per atendre-la, però els diners van anar a un compte asturià
Gairebé la volta a Espanya per a una veïna de Manresa que va ser estafada a Sevilla i que veu ara com un jutjat de Gijón haurà d’investigar el cas. I és que el fet es considera com una estafa informàtica perquè els tràmits es van fer a través d’un portal telemàtic especialitzat, i atès que qui va rebre els diners viu a la ciutat asturiana.
La dona, de Manresa, va abonar al seu dia mil euros en concepte de reserva, fiança i lloguer d’un pis que pretenia arrendar a Sevilla. I quan es va presentar a la capital andalusa per signar el contracte, no hi va haver manera d’aconseguir-ho perquè l’arrendadora no es va presentar mai. Ara, un jutjat d’instrucció de Gijón haurà d’investigar el fet atès que la persona que va rebre els diners aportats per la manresana està residint en la ciutat asturiana.
La manresana va interposar una denúncia davant la policia nacional espanyola a Sevilla mateix i l’autoritat policial, per raó del domicili de la denunciant, va enviar la causa al jutjat de guàrdia de Manresa per un delicte d’estafa informàtica. Després d’investigacions policials es va identificar el titular del compte de destinació dels diners. Aquesta persona està domiciliada a Gijón. Va ser en aquesta localitat on va obrir el citat compte bancari al qual es remeten els diners. Es descobreix també que la persona esmentada apareix denunciada per operacions similars en diferents llocs de la geografia espanyola.
El jutjat d’instrucció de Manresa a qui li havia adreçat la policia les diligències va la feina corresponent, les indagacions pertinents, i descobreix que ja hi ha per casos similars dues persones judicialment investigades, l’arrendadora citada que va deixar ‘tirada’ la manresana a Sevilla i el seu germà, titular del telèfon des del qual es realitzen els contactes via plataforma telemàtica. Tots dos investigats viuen a Gijón i el jutjat manresà, el 22 de maig de l’any passat, va dictar una interlocutòria d’inhibició del cas en favor dels jutjats de Gijón.
Però el jutjat de Gijón va rebutjar la petició del de Manresa i el de Manresa no hi va estar d’acord i va instar davant el Tribunal Suprem el que en termes tècnics jurídics es coneix com a conflicte de competències. I ara, el Tribunal Suprem, una de les seves sales penals, acaba de resoldre la pugna entre els dos jutjats locals d’instrucció. Per una qüestió d’economia processal, finalment el Suprem ha decidit que sigui el jutjat asturià qui es quedi el cas, com pretenia el de Manresa, perquè resulta que la suposada estafadora ja té obertes altres causes similars.
Segons la interlocutòria a la qual ha tingut accés Regió7, la sala recorda que en casos com l’exposat, ha d’atribuir-se la investigació a qui estigui en millors condicions per fer-la. I remetent-se als fets objecte d’anàlisi, “atès que en principi ens trobem davant d’un frau senzill, qualsevol dels òrgans judicials concernits podria abordar-lo”, diu la resolució. “Això no obstant, de l’atestat es desprèn l’existència d'altres denúncies interposades contra aquests investigats per estafes informàtiques les víctimes de les quals estaven domiciliades en localitats diferents de Manresa.”
