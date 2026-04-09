Cantar ajuda a millorar el benestar de pesones amb Parkinson, constata Althaia de Manresa
Sant Joan de Déu acull una jornada per parlar de la dieta i la veu en persones afectades per la malaltia
No s’acostuma a donar importància a l’alimentació quan una persona pateix problemes cognitius com seria el cas del Parkinson, i, en canvi, la té i molt. De la mateixa manera, per norma general s’associa el Parkinson a tremolors, rigidesa d’extremitats i tronc, lentitud en els moviments i inestabilitat postural, però es para poca atenció que també pot provocar problemes en la parla i en la deglució d’aliments.
Per aquest motiu, dieta i veu han centrat la tercera jornada sobre la malaltia que aquest dijous a la tarda s’ha celebrat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa organitzada el Servei de Neurologia d’Althaia amb motiu del Dia Mundial del Parkinson que se celebra dissabte.
Ho ha fet amb l’objectiu d’aportar eines per millorar la qualitat de vida a pacients i famílies en el seu dia a dia. També per fer comunitat i allunyar els estigmes que envolten el Parkinson i que fan que aquelles persones que el pateixen es tanquin a casa.
La veu pateix
«La veu és un dels símptomes de la malaltia que té un fort impacte», ha explicat l’adjunta al servei de Neurologia, Anna Mas. Baixa la intensitat i la tonalitat, i això fa que canviï l’expressió de la cara que tendeix a expressar indiferència i es pugui arribar a pensar que la persona està enfadada quan en realitat no ho està. A més a més, hi poden haver moments que no trobi la paraula que vol expressar i patir problemes de vocalització. Tot plegat provoca que l’afectat s’aïlli, que és el pitjor que pot fer.
Amb el suport de diapositives, la logopeda del Servei de Rehabilitació d’Althaia, Roser Font, ha explicat que es pot treballar per millorar la veu. Cantar, per exemple. És un exercici beneficiós físicament i mentalment que millora l’activitat muscular que regula la parla, però també la respiració i la deglució d’aliments. «El que s’ha de fer, sobretot, és fer ús de la veu», ha recomanat Font. Si es fa en grup, en una coral, per exemple, el benefici es multiplica.
Es predica amb l’exemple, i per aquest motiu a l’acte del Dia Mundial del Parkinson ha actuat la coral Narinan d’Osona formada per persones que pateixen Parkinson i també acompanyants. Dirigits per la música i terapeuta Judit Soler, exerciten la veu i fan comunió a l’hora. «Treballen els quatre fantàstics del nostre cervell: endorfina, dopamina, serotonina i oxitocina», neurotransmissors i hormones claus per al benestar, ha destacat la neuròloga Anna Mas. A més a més de cantar també val llegir en veu alta, parlar per telèfon... qualsevol cosa que suposi de fer ús de la veu.
Dieta mediterrània, un estil de vida
De l’alimentació n’ha parlat la dietista de la Fundació Catalunya La Pedrera, Sílvia Vancells, que ha iniciat la seva intervenció recordant que els aliments no curen, però que menjar bé i sa és clau per tenir un bon estat de salut.
En el cas concret del Parkinson, els pacients han d’aprendre a tenir en compte que no poden fer coincidir una mediació que prenen, Levodopa, amb la ingesta d’aliments, sobretot els que aporten més proteïnes. El medicament i les proteïnes no s’avenen. Vancells ha recomanat dieta mediterrània, «que és molt més que una dieta. És un estil de vida, de cultura, de memòria i de vincle social», ha assegurat.
L’acte s’ha iniciat amb la intervenció de la cap del Servei de Neurologia d’Althaia, Natàlia Mas, i també ha intervingut una representant de la delegació a la Catalunya central de l’Associació Catalana del Parkinson. L’associació l’ha impulsat Althaia per evitar estigmes i promoure activitatss, ha explicat la infermera gestora de casos, Manuela Ramos, que juga un paper clau en l’educació sanitària, suport i acompanyament de pacients i familiars.
La Fundació Althaia de Manresa atén uns 500 pacients diagnosticats de Parkinson. Compta amb una consulta monogràfica i aplica els darrers avenços per tractar la malaltia. Segons l’adjunta a Neurologia, Anna Mas, «el pacient amb Parkinson té molts anys al davant. De moment continuem tractant símptomes, però arribarà un punt que tractarem la malaltia», ha sentenciat.
Activitats el cap de setmana
Amb motiu del Dia Mundial del Parkinson, l’Ajuntament de Manresa s'unirà a la campanya global de sensibilització sobre aquesta malaltia neurodegenerativa. Aquest dissabte, 11 d’abril, la façana de l'edifici consistorial s'il·luminarà de color blau entre 2/4 de 9 i 2/4 d'11 del vespre. Aquesta iniciativa vol simbolitzar el suport de la ciutat a les persones diagnosticades amb Parkinson i a les seves famílies, alhora que destaca el compromís per promoure activitats que millorin la seva qualitat de vida.
La decisió de realitzar aquest acte respon a la petició de la Delegació Catalunya Central de l’Associació Catalana per al Parkinson. Precisament l'entitat ha organitzat entorn aquest cap de setmana diverses activitats. Aquest divendres al matí hi haurà un torneig de tennis taula a Castellgalí. Per dissabte s'ha organitzar una tarda de concerts solidaris a la plaça Major de Manresa. Començarà a les 5 de la tarda.
Ja diumenge hi haurà una caminada amb una ruta circular d'11 quilòmetres amb arribada i sortida al camp de futbol del Marganell. Finalment, el dilluns a 2/4 de 12 hi haurà una classe de Txi-kung al centre comunitari Mion Puigberenguer, que és on té la seva seu la delegació a la Catalunya central de l’Associació Catalana per al Parkinson.
