Confirmada la condemna a 14 anys de presó per a un home que va violar una dona a Manresa després de treure-la de casa amenaçant els nens
El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació que havia presentat l'autor dels fets i confirma la condemna
El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació que va presentar l'home que va ser condemnat a 14 anys de presó per agressió sexual, violació de domicili i detenció il·legal l'any passat, tal i com ja va informar Regió7.
Els fets van passar l'octubre de 2022 a Manresa, al carrer Sant Llàtzer de Manresa, quan l'home, que aleshores tenia 24 anys, va anar a casa la víctima, a qui coneixia anteriorment. L’agressor va accedir a l’habitatge de la víctima pel balcó i un cop va ser a dins va amenaçar amb un ganivet un dels nens que hi havia a l'habitatge, que eren els tres fills menors de la víctima i el fill d'una amiga. Per això la víctima va acompanyar el violador a l’exterior de l’immoble. Va ser quan ja es trobaven en un descampat proper al domicili on es va consumar l’agressió sexual.
Un cop condemnat per l'Audiència de Barcelona, l'autor dels fets va presentar recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que li va desestimar, i posteriorment, va escalar el recurs al Suprem, per considerar que s’havia vulnerat el seu dret a la presumpció d’innocència i que la decisió del tribunal havia estat arbitrària, és a dir, presa de manera injustificada o poc raonada.
Ara, el tribunal Suprem diu que el recurs no aporta arguments nous ni convincents i que les decisions anteriors, tant de l'Audiència Provincial com del TSJC, ja estaven ben justificades, per tant, no hi ha motiu per canviar-les. En el mateix sentit s'expressaven la fiscalia i l'acusació particular, demanant el desistiment del recurs, cosa que ha acabat succeint.
Per aquest motiu, la sentència de 14 anys és ferma i ha de seguir-se complint per part de l'autor dels fets, a banda d'imposar-li una pena 8 anys de llibertat vigilada, i una indemnització a la víctima de 50.000 euros.
