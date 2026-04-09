La Fundació Montepio convoca 400 estudiants a Manresa per conscienciar-los sobre la seguretat viària
El Conductàlia tindrà lloc aquest divendres al Teatre Conservatori i inclourà una simulació de l’actuació dels cossos de seguretat en un accident de trànsit, una escenificació teatral vinculada amb el tema i testimonis reals
Regió7/G.C.
Prop de 400 estudiants de l’Institut Guillem Catà de Manresa participaran aquest divendres 10 d’abril en el Conductàlia: Eduquem per prevenir, una iniciativa impulsada per la Fundació Montepio amb l’objectiu de sensibilitzar els joves sobre la importància de la seguretat viària. Tindrà lloc a les 11 del matí al Teatre Conservatori.
El projecte Conductàlia, que forma part del compromís del Montepio amb l’educació i la prevenció dels accidents de trànsit entre el jovent, combina una escenificació teatral impactant amb testimonis reals de persones que han patit accidents de trànsit, tot abordant de manera directa i emotiva les principals causes dels sinistres i com prevenir-los.
L’objectiu és promoure actituds responsables empàtiques i respectuoses entre els joves, especialment pel que fa a la conducció, l’ús del mòbil, l’alcohol i altres distraccions habituals.
Un model replicable
Aquesta acció educativa compta amb el suport de la Policia Local de Manresa, els Mossos d’Esquadra, el SEM, el Servei Català de Trànsit, l’associació Stop Accidentes i l’Institut Guttmann, i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa.
La Fundació Montepio anima altres centres educatius i ajuntaments a conèixer el projecte i explorar la possibilitat de replicar-lo en altres territoris com a eina eficaç de prevenció i sensibilització.
