L’Assemblea de Centres del Bages denuncia la “propaganda i manipulació” del Govern
L'entitat adverteix que el Departament d’Educació està utilitzant les famílies per ocultar un incompliment de la LEC que ja suma un dèficit de 54.000 milions d’euros
Regió7
L'Assemblea de Centres del Bages i Més ha fet pública avui una denúncia contra l'estratègia comunicativa del Departament d'Educació, titllant d'“exercici de propaganda” el butlletí enviat recentment a les famílies on es qualifica d’històric el nou acord de finançament i millores laborals. Segons l'Assemblea, el Govern no només menteix sobre l'abast real de les millores, sinó que intenta “manipular les famílies” per enfrontar-les al personal docent.
Un acord "insuficient" que ignora la llei
L’Assemblea recorda que, sota les grans xifres anunciades pel Govern, s’amaga un incompliment flagrant de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). “El sistema arrossega un dèficit de més de 54.000 milions d’euros per no haver arribat mai al mínim del 6% del PIB que marca la llei”, afirmen des de l’entitat. Aquesta manca d’inversió es tradueix en ràtios massa altes, manca de personal de suport, una escola inclusiva sense recursos i barracons cronificats que l’alumnat continuarà patint el curs vinent.
Crida a la unitat entre famílies i docents
Davant del que consideren un intent de "tancar en fals" el conflicte educatiu, l'Assemblea ha llançat una Carta Oberta a la Ciutadania. L’objectiu és que les Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA) rebin informació contrastada i crítica.
“És un fet molt greu que el Govern, en lloc de negociar i resoldre les carències estructurals, utilitzi les famílies com a instrument de pressió contra els treballadors”, denuncien en el seu comunicat polític. L’Assemblea alerta que el curs vinent no hi haurà una millora real en la desburocratització ni en l’atenció a la diversitat, malgrat el relat oficial.
Accions a les escoles
L'Assemblea ha demanat a les AFA i a les direccions dels centres que distribueixin aquesta informació alternativa per contrarestar la versió institucional. La campanya busca que docents i Personal d’Atenció Educativa (PAE) es posin en contacte directe amb el seu entorn per explicar que la mobilització continua: “No ens mobilitzem contra ningú, sinó a favor d’una escola pública digna per als fills i filles de la classe treballadora”. Amb aquesta acció, l’Assemblea de Centres del Bages i Més referma el seu compromís amb la veritat als centres i avisa el Govern que no permetrà que es giri la comunitat educativa contra el professorat per ocultar una gestió que consideren erràtica i insuficient.
