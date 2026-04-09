Marc Aloy respon a la proposta de Sant Fruitós de Bages al Baxi Manresa: "El principal problema del nou pavelló no és el sòl, sinó el cost de l'obra i el finançament, i estem treballant ja per aconseguir-lo"
Després que hagi transcendit el contacte amb el club de bàsquet, l'alcalde de la capital de la Catalunya central agraeix "l'oferiment", però assegura que hi ha espai suficient "per donar resposta a les necessitats del club de la ciutat"
Regió7
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, assenyala que el "principal problema" del projecte de nou pavelló municipal "no és el sòl, sinó el cost de l'obra i el seu finançament, que estem treballant ja per aconseguir-lo".
Aquesta consideració és la reacció al suggeriment que ha fet arribar l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages al Baxi perquè, en cas de màxima necessitat, es disposi per a aquest equipament d'una parcel·la al seu terme, en concret, a la zona del parc de l'Agulla, al límit entre les dues poblacions.
"Gràcies per l'oferiment, però Manresa té sol per acollir el nou pavelló per donar resposta a les necessitats del club de la ciutat", diu Aloy. L'alcalde de la capital del Bages afegeix que el sorprèn assabentar-se "d'aquesta proposta per la premsa, quan sempre estic disponible per parlar". Igualment, recorda: "De fet, ahir vam coincidir amb l'alcalde Batanés en un acte i vam estar parlant d'altres temes. En cap moment em va comentar res sobre el pavelló".
