La taula rodona a Manresa sobre les residències de gent gran conclou que urgeix un canvi radical del model actual
Els ponents van coincidir que cal una atenció mes personalitzada, equipaments més petits i un major pes de la gestió pública en contraposició a la mercantilització del servei
Familiars de residents a la Residència de la Font dels Capellans van aprofitar l'acte per denunciar les mancances que, al seu entendre, arrossega aquest equipament
Regió7/G.C.
Cal un canvi radical del model actual de les residències de gent gran. És la conclusió a la qual van arribar els ponents de la taula rodona organitzada aquest dimecres per la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran amb el títol Cap a un nou model de residències per a les persones grans. La convocatòria, que va omplir la sala d'actes del Centre Cultural el Casino, es va organitzar pensant en la futura residència pública que s'ha de fer realitat al barri del Xup, en uns terrenys cedits a l'Ajuntament. La llarga lluita de la Plataforma per fer-la realitat va obtenir resultats l'any passat amb el compromís de la Generalitat de construir l'equipament, que és previst que pugui entrar en funcionament el 2028.
A la taula rodona, moderada per Josep Ramon Mora en representació de la Plataforma, van participar Rufí Cerdan en representació de les famílies de residents; Maria José Carcelén, presidenta de la Coordinadora de Familiars de Residència 5+1; Manel Valls, director general de Sant Andreu Salut, i Mariona Homs, segona tinent d’alcalde de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa.
Els reptes pendents
Amb diversos accents i matisos, els ponents van coincidir a assenyalar els importants reptes que té pendents el sistema d’atenció a la dependència al nostre país, començant pel fet que l’estat espanyol dedica un 0,8% del PIB a aquest apartat, mentre que en el conjunt de l’OCDE es dedica al voltant de l’1,6% del PIB.
Uns reptes que es manifesten en la degradació de les condicions laborals dels professionals del sector; la manca d’una oferta de places públiques suficients per satisfer el progressiu envelliment i sobreenvelliment de la població; les insuficients ràtios de personal, i la progressiva mercantilització del servei en mans de companyies privades i fons d’inversió com a aspectes més destacats.
Cap a un nou model
Des d’aquesta diagnosi compartida en els aspectes essencials, els ponents van coincidir en la necessitat de transformar la situació actual i avançar cap a un model que faci possible una atenció més individualitzada i centrada en la persona, amb equipaments més petits i no massificats, amb dotacions de personals adequades i amb un major pes de la gestió pública. També hi va haver coincidència a l'hora de valorar que s’hauria de posar fi a la mercantilització del sector.
Entre el nombrós públic assistent a l’acte, hi va haver una nodrida representació de familiars de residents a la Residència Font dels Capellans, que van posar de manifest les importants mancances que hi ha en aquest equipament, del qual és titular la Generalitat i que gestiona l’entitat Suara Cooperativa.
