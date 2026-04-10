Condemnat a 12 anys de presó l'home que va retenir i violar una noia a la zona dels Trullols de Manresa
Després de 9 anys de presó la pena serà substituïda per l'expulsió de l'Estat durant 10 anys
L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'home acusat de violar una noia i retenir-la durant 4 hores a la zona dels Trullols de Manresa a 12 anys de presó, 22 anys sense poder acostar-se a la víctima i 43.300 € d'indemnització per lesions, seqüeles i dany moral causat. A més a més, en la sentència, el Tribunal accepta que, un cop complerts 9 anys de presó, la pena sigui substituïda per l'expulsió de l'Estat durant 10 anys. Això no modifica els 22 anys d'allunyament de la víctima, que ja van començar a comptar des del moment de la detenció de l'acusat, el gener de 2025.
L'advocat David Casellas, que ha exercit l'acusació particular, es mostra "satisfet perquè s'ha fet justícia davant d'uns fets provats molt greus. Tant la fiscalia com nosaltres esperàvem una sentència així, ben fonamentada, que valora bé els fets i que imposa unes penes ajustades".
La sentència considera provat que la matinada del 12 de gener de l'any passat, l'acusat va apropar-se a dues persones que sortien del local i, fent-se passar per policia, va aconseguir que la víctima l'acompanyés. Argumentant que l'havia d'ajudar en una investigació, li va agafar el DNI i se la va endur a una zona d'horts sense il·luminar en direcció al camí dels Tovots. Un cop lluny de la discoteca, i a les fosques, el processat es va llençar al damunt de la noia, i va començar a agredir-la i despullar-la. Ell també es va despullar de cintura en avall i va agredir-la sexualment i físicament, amb cops i bufetades.
Al cap d'una estona, l'home la va agafar fortament i la va empènyer pel camí dels Tovots fins a trobar una barraca. Pel camí, la noia va perdre les dues sabates i la bossa de mà, i ell li havia pres el mòbil, a més del DNI. Un cop a una barraca, l'acusat va tornar a colpejar la noia, a magrejar-la i la va penetrar oralment, sense arribar a ejacular. La va retenir allà dins durant 4 hores, mostrant-se agressiu unes vegades i tranquil en altres. Li deia a la noia que no escaparia perquè anava descalça, i es va quedar adormit, i prop de les 9.45 hores del matí la víctima va sentir passos a l'exterior, va sortir mig despullada i descalça i va demanar ajuda. Tot plegat va durar gairebé 6 hores. En la seva declaració al judici, la jove va dir que aquell dia va patir per la seva vida. Aquell dia, l'acusat, va respondre totes les preguntes amb intervencions fora de context, mostrant una actitud desafiant i mal educada, i, després de nombroses advertències, el jutge el va acabar expulsant de la sala pel seu comportament.
El Tribunal considera que els fets comporten uns delictes de violació i de retenció il·legal, però a diferència de les acusacions, que demanaven 12 anys per un i 5 per l'altre, en la sentència s'argumenta una pena única de 12 anys per als dos fets. Pel que fa a l'expulsió de l'Estat transcorregudes 3 quartes parts de la pena, 9 anys en aquest cas, aquesta és una figura habitual en el Codi Penal, segons l'advocat David Casellas. En aquest sentit, Casellas recorda que l'ara condemnat "té pendents altres judicis per causes similars, per la qual cosa la mesura podria perfectament veure's afectada per futures sentències".
La d'aquest cas de Manresa encara és recurrible per part de la defensa, que demanava la lliure absolució per indefensió material de l'acusat, cosa que el Tribunal va desestimar.
