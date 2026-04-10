Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
La botiga 'pop-up' valenciana s'establirà els pròxims 10, 11 i 12 d'abril a La Meva Sala amb la venda de peces de marques com Nike, Adidas, Lacoste o Kappa
Dessuadores Nike, jaquetes The North Face, texans gastats amb història, xandalls retro o samarretes Adidas que semblen acabades de rescatar dels anys noranta. Tot barrejat en grans muntanyes de roba, gent remenant sense parar i una cua que dona la volta a la cantonada abans d’obrir portes. I tot, per només 10 euros. Aquest és l’ambient que es trobaran els manresans i manresanes els pròxims 10, 11 i 12 d’abril amb l’arribada a la ciutat de Jaleo Village, el mercat pop-up valencià que s’ha convertit en un petit fenomen entre els amants de la moda vintage. L’esdeveniment s’instal·larà aquest cap de setmana a La Meva Sala, al número 21 del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer, i obrirà de les 10 del matí a les 9 del vespre.
Segons explica Joel Marian, un dels cofundadors del projecte, l’elecció de Manresa no és casual. A Espanya, diu, els esdeveniments de moda solen concentrar-se a grans ciutats com Barcelona, Madrid o València, mentre que «a les ciutats que tenen menys renom, la gent renega molt d’anar». Amb la seva iniciativa, però, volen portar l’oportunitat de renovar l’armari amb peces de qualitat a tota la gent de l’Estat, més enllà dels circuits habituals.
Tot a 10 euros
Jaleo Village va néixer fa dos anys a València de la mà de tres socis que inicialment gestionaven Jaleo Vintage, una botiga de roba de segona mà ubicada al districte de l’Eixample de València. El que va començar com un negoci local va anar creixent ràpidament fins a transformar-se en un format itinerant molt més ambiciós: un mercat vintage puntual, amb entrada gratuïta, capaç de desplaçar-se per diferents ciutats.
La clau de l’èxit és tan simple com efectiva: totes les peces tenen un preu únic de 10 euros. A les seves parades s’hi poden trobar marques com Nike, Lacoste, Adidas, Columbia, The North Face o Kappa, però també altres firmes conegudes dins l’univers de la moda urbana i esportiva. La roba prové principalment de països com Holanda, França o Estats Units, depenent de la temporada, i treballen amb proveïdors amb més de 15 anys d’experiència en el sector vintage, seleccionant peces que combinen qualitat, estil i un punt d’exclusivitat. Aquest model els ha permès créixer ràpidament i començar a girar per tot l’Estat. En els darrers mesos han passat per ciutats com Màlaga, Sevilla, Terrassa, Getafe, Lleida, Toledo o Ciudad Real, consolidant una ruta que no para d’ampliar-se.
Peces úniques i de marca
Pel que fa a les peces més buscades, les dessuadores Stone Island i els pantalons Levi’s encapçalen el rànquing, juntament amb tot allò relacionat amb el futbol, que acostuma a desaparèixer en qüestió d’hores. Tot i això, l’oferta és molt més àmplia: des de jaquetes per a motoristes i peces «denim» fins a roba militar o articles únics de diferents dècades que entusiasmen a col·leccionistes i curiosos. «Qualsevol cosa que sigui de marca, la gent s’ho endú» puntualitza Marian.
L’accés al recinte es fa per grups i, cada 30 minuts, amb l’entrada de nous visitants, es reposen peces per «tenir sempre roba nova», fet que manté l’interès constant dels assistents. A més, també s’ofereix una entrada VIP per 3 euros que permet accedir-hi abans de l’obertura general i evitar les cues.
Més enllà de la moda, Jaleo Village també s’emmarca dins una tendència cada cop més present: el consum responsable. Apostar per roba de segona mà no només permet trobar peces diferents, sinó que també contribueix a reduir l’impacte ambiental de la indústria tèxtil. En aquest sentit, el mercat combina l’experiència de compra amb una manera més sostenible d’entendre la moda.
Un mercat viral
Però si hi ha un factor que ha disparat definitivament la seva popularitat és el seu èxit a les xarxes socials. Els vídeos de gent remenant piles de roba o ensenyant troballes úniques s’han fet virals a plataformes com Instagram i TikTok (@jaleovillage), acumulant milers de visualitzacions. Amb el lema «El mercat més boig d’Espanya», l’esdeveniment ha aconseguit generar cues llarguíssimes a cada ciutat que visita. Tot plegat fa preveure que el seu pas per Manresa no serà cap excepció. Si es repeteix el patró d’altres localitats, caldrà anar-hi amb temps, paciència… i ganes de remenar.
