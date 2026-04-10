Junts i Avenç reeediten una moció sobre el nou pavelló del Baxi: "És una oportunitat perquè el Govern rectifiqui la seva posició de forma elegant"
Ramon Bacardit i Sergi Perramon han presentat aquest divendres el contingut del text que ja van portar al ple del juliol passat i que duran al d'abril
Quant a l'oferta feta per l'alcalde de Sant Fruitós d'uns terrenys al municipi per fer-hi el nou pavelló, han coincidit que "ha d'estar a Manresa"
"És una oportunitat perquè el Govern rectifiqui públicament la seva posició de forma elegant i per escenificar un acord amb majoria amb el Govern i l'oposició principal". Ramon Bacardit, cap del grup municipal de Junts a Manresa, ha valorat amb aquestes paraules la presentació al ple municipal d'aquest mes d'abril per part del seu partit i del grup municipal Avenç Nacionalista, amb Sergi Perramon al capdavant, d'una moció sobre el nou pavelló del Baxi Manresa que reedita la que ja van presentar el juliol de l'any passat.
Quant a l'oferta feta per l'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, d'un espai per fer el pavelló al municipi veí, tant Perramon com Bacardit han coincidit que el nou pavelló "ha d'estar a Manresa". Per a Bacardit, "quan deixes les coses a l'aire, passen coses, i una és que surtin idees com la que ha tingut l'alcalde Batanés, que crec que s'ha de posar en valor, i és que, quan hi ha un problema, té una solució al costat ràpid. És evident que el pavelló ha d'estar a Manresa", ha reblat.
La d'aquest divendres ha estat la primera roda de premsa conjunta de Bacardit i Perramon per parlar d'un tema de ciutat després que anunciessin la seva aliança per anar plegats a les pròximes eleccions municipals. Bacardit li han volgut treure importància en el sentit que "entra dins de la normalitat de futur i del mandat". En concret, quant a la moció que han avançat, ha recordat que en el ple del juliol passat ja la van defensar plegats.
"Mirar endavant" sense "retrets"
Perramon ha comentat que el passat 1 d'abril "ens vam assabentar pels mitjans de comunicació de la ciutat que el Govern posava fi al recorregut de la remodelació del Nou Congost, però avui no som aquí per fer retrets sinó per mirar endavant". Ha insistit en les dosis d'il·lusió que necessita un projecte com aquest i ha recordat que des del principi van considerar que la millor opció era fer un nou pavelló. Primer, perquè la renovació no compensava la inversió i, també, per garantir que les altres entitats esportives de la ciutat no es quedin sense equipament. Al seu entendre, fer ara un nou pas "no és només insistència sinó una manera de desencallar la situació perquè tot això tiri endavant". Ha manifestat el desig que "el Govern ho entomi des d'un vessant positiu".
Bacardit ha afegit que "la ciutadania demana grans acords de ciutat per a coses cabdals, i aquesta n'és una. El Baxi Manresa és un dels dos actius més importants que tenim a la ciutat, no només per a la projecció de ciutat sinó també pel que representa l'esport i l'esport de base per a la ciutat". Justament relacionat amb la defensa de l'esport de base ha dit que "cal fer un nou pavelló, que vol dir tenir el pavelló actual a disposició per als altres clubs i disciplines esportives de Manresa".
Perramon ha repassat els acords de la moció signada pels dos grups municipals:
- "Manifestar el reconeixement al club que ha d'ocupar aquest espai, que és el Bàsquet Manresa, més enllà de donar una resposta poliesportiva a les altres entitats".
- "Que el Baxi Manresa té unes necessitats urgents igual que la resta de clubs quant a la necessitat de més pistes per desenvolupar les activitats esportives".
- "Encomanar mitjançant la fórmula jurídica més adequada la gestió integral del procediment per fer possible el nou equipament. El Bàsquet Manresa ha de ser el màxim protagonista durant la fase de redacció del projecte executiu i la posterior execució perquè fa 33 anys que el pavelló es va construir i les exigències de la competició és el club qui les coneix més de primera mà".
- "Que el Govern de Manresa es comprometi que el projecte d'intervenció resultant atengui les necessitats d'espai i funcionalitat que el club ja va expressar amb anterioritat".
A banda d'actualitzar la part dels "atesos", els acords són els mateixos perquè "és de rabiosa actualitat el que vam dir fa nou mesos", ha defensat Bacardit.
