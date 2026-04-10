L'Ajuntament de Manresa anuncia que el nou pavelló del Congost anirà en una parcel·la veïna a l'actual equipament
En una reunió amb els grups municipals celebrada aquest divendres, Aloy els ha informat que ja ha fet saber a la Generalitat el canvi de plans
Al solar on és preveu la instal·lació hi ha projectat un carrer que implicarà modificar el POUM per eliminar-lo
Segons l'alcalde, els treballs fets fins ara han costat 108.000 euros i no els 500.000 denunciats per Bacardit
Regió7/G.C.
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha convocat aquest divendres a la tarda els grups municipals de l'Ajuntament per compartir el treball que els darrers dies ha fet el govern de la ciutat entorn del projecte de nou pavelló esportiu, un cop descartada l’opció de la reforma i ampliació del pavelló actual, per la seva inviabilitat.
En la trobada, segons la informació que ha aportat a aquest diari, ha explicat que els darrers dies ha exposat al Govern de la Generalitat el canvi d’estratègia, que comporta la construcció d’un nou pavelló, i que aquest ha manifestat el compromís de seguir donant suport al projecte. Per part seva, l’Ajuntament continuarà buscant més finançament per fer front a un repte d’aquesta envergadura.
D’altra banda, en la reunió el govern municipal també diu que ha posat sobre la taula la proposta d’ubicació del nou pavelló. Cal una parcel·la de grans dimensions, entre 7.000 i 8.000 metres quadrats de superfície. L’espai que es proposa és una parcel·la de titularitat municipal situada a la mateixa zona esportiva del Congost, entre el pavelló del Nou Congost i l’estació transformadora d’Endesa, un espai no urbanitzat que actualment fa funcions de pàrquing.
Modificació del POUM
Tanmateix, per tal de poder disposar de la parcel·la esmentada, ha explicat que caldrà dur a terme una modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), ja que aquest document preveu l’obertura d’un carrer que partiria la parcel·la per la meitat i que, per tant, caldrà suprimir.
La proposta d’ubicació, segons l'equip de govern manresà, ha estat valorada positivament per tots els grups municipals, per la qual cosa els ha comunicat que iniciarà de forma immediata la modificació del planejament. Aquest tràmit urbanístic es durà a terme paral·lelament a la redacció del projecte de nou pavelló.
També ha exposat que està valorant les diverses opcions pel que fa a la contractació de la redacció del nou projecte, amb la voluntat que pugui ser realitat en el "termini més breu que sigui possible".
108.000 euros gastats
Finalment, ha manifestat que els treballs realitzats fins ara en el projecte de reforma i ampliació han tingut un cost per a l’Ajuntament de 108.000 euros i no els 500.000 que va assegurar el cap de l'oposició, Ramon Bacardit, que va acusar Aloy de "llançar a les escombraries 500.000 euros" amb els errors del nou pavelló del Baxi Manresa. Aloy ha assenyalat que una part dels treballs que s'ha fet fins ara han aportat una visió ajustada de les necessitats del recinte i que seran un bon punt de partida per al nou projecte. És a dir que, al seu entendre, no són diners malbaratats. També ha fet saber que està treballant en la resolució del contracte.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”