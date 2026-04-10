L'esplai Can Cristu escampa caramelles i ball de bastons per Manresa
Els diners recaptats es destinaran a la Fundació Althaia
Manresa
L’esplai Can Cristu va cantar caramelles i ballar balls de bastons arreu de Manresa per Pasqua.
Dissabte passat van ser a la plaça Neus Català, Europa, plaça Major i Sant Domènec. També vam cantar a l’església de Crist rei aquella mateixa nit.
Diumenge, pròpiament Pasqua, van iniciar el dia actuant a l’Hospital de Sant Andreu per tornar, a continuació a la plaça Major, Sant Domènec per posar punt i final a la Neus Català.
Els diners recaptats durant el recorregut es destinaran al projecte de la Fundació Althaia de crear una sala d’hemodinàmica per poder dur a terme intervencions cardíaques d’alta complexitat a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Es tracta de la iniciativa “Posem-hi el cor”, que té un programa de mecenatge obert.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”