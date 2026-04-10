Manresa traça el camí per plantar cara als estigmes de la salut mental

La FUB acull una jornada per evitar l’exclusió de les persones amb trastorns mentals

D'esquerra a dreta, Àlex Pastor, Rosa Giralt i Santi Roset / JORDI BIEL

Manresa

Àlex Pastor era alcalde de Badalona quan l’abril del 2020 es va saltar el confinament decretat per la pandèmia i va ser detingut pels Mossos per conduir begut. Va quedar exposat al món, que de cop li va caure a sobre. L’endemà va dimitir. «No bevia perquè m’agradés. Bevia perquè tenia una depressió», ha explicat aquest divendres al matí a Manresa en un acte que s’ha celebrat a la FUB. Pastor ha participat en una jornada que ha debatut l’estigma al qual s’enfronten les persones que pateixen algun tipus de problema de salut mental.

Les malalties mentals encara estan mal vistes, generen temors infundats, provoquen que per una falsa sensació de vergonya no es demani ajuda quan fa falta i, de retruc, aïllament. A poc a poc, però, aquesta visió va canviant tot i que hi ha molta feina a fer, segons es va exposar a la jornada. Tant socialment com del mateix sistema sanitari. A Manresa s'han donat pistes de com fer-ho.

Experiències reals

A Pastor l’han acompanyat el reporter gràfic Santi Roset, que farà 30 anys que es medica per una depressió severa, i la professional de Salut Mental i professora de la Universitat de Lleida Rosa Giralt. Moderats per la coordinadora de Psicologia de l’Àrea de Salut Mental d’Althaia, Yolanda Martínez, han exposat les seves vivències en una xerrada distesa.

MANRESA . FUB . TAULA RODONA SALUT MENTAL

Dirigent de la FUB i de les Càtedres de la UVic-UCC, a la jornada / JORDI BIEL

Pastor ha exposat que patia un doble problema: depressió i alcoholisme. «No era un alcohòlic», ha precisat, «sinó que patia una addicció, que és diferent». Va sofrir l’estigma que persegueix encara ara a qui pateix algun trastorn mental «perquè ens quedem amb els símptomes, no en la persona». Ha subratllat que cal pensar que darrere una malaltia sempre hi ha una persona.

L’estigma, ha dit, deshumanitza. Ha demanat més sensibilitat a la societat i als professionals sanitaris, i també més empatia. «És la diferència entre un bon i un mal professional». Dirigint-se als estudiants que hi havia a la sala, els ha dit que l’èxit no només es basa en el coneixement, sinó també en acompanyar els pacients. Ha admès, però, que falten més recursos.

MANRESA . FUB . TAULA RODONA SALUT MENTAL

Àlex Pastor durant la seva intervenció / JORDI BIEL

Durant la seva intervenció ha arribat a manifestar que «l’alcalde que va ser detingut en pandèmia, que es va saltar el confinament i que anava begut, no és Àlex Pastor». Ara, ha dit, «em sento curat, però, estic alerta" per evitar recaigudes.

Cada dia que passa, una victòria

Santi Roset es dedica a fer xerrades a escoles i instituts per alertar els joves que si tenen algun problema mental no tinguin gens de pudor a l’hora de demanar ajuda.

Parla amb coneixement de causa. Pateix una depressió severa de ben jove que li ha causat altres problemes de salut i que en alguns moments li ha provocat un «col·lapse total» fins al punt de no voler-se despertar.

MANRESA . FUB . TAULA RODONA SALUT MENTAL

Santi Roset, és reportar gràfic i va cobrir la guerra de Bòsnia / JORDI BIEL

Va exercir de reporter gràfic, i entre altres feines va cobrir la guerra a Bòsnia, fet que «em va trasbalsar interiorment». Ha explicat que una per una persona que pateix depressió no hi ha futur. «Vivim dia a dia, fem un esforç importantíssim, i cada dia que és una victòria». Ha opinat que l’estigma va a menys, però que hi és. «El meu pare em renyava perquè estava trist. Ara no ho faria», ha narrat.

Ningú no està exempt

Per la seva part Giralt ha recordat que ningú no està exempt de patir un trastorn mental, i «hauríem de pensar com volem ser tractats».

MANRESA . FUB . TAULA RODONA SALUT MENTAL

Rosa Giralt ha fet la seva tesi sobre els estigmes de la salut mental / JORDI BIEL

A l’acte també hi ha participat el director d’Obertament, Miquel Juncosa, entitat que lluita contra els estigmes en salut mental.

La jornada l’han organitzat les tres càtedres de la UVic-UCC amb seu a Manresa: la de Lideratge en Valors, la de Salut Mental, i la de Simulació i Seguretat del Pacient. S’ha completat amb una simulació per treballar la mirada clínica dels professionals i lluitar contra aquest estigma.

