Sant Domènc acull una matinal per promoure hàbits saludables
La iniciativa forma part dels actes organitzats per l'ICS amb motiu del Dia de l'Activitat Física
La plaça Sant Domènec de Manresa ha acollit aquest divendres al matí una matinal de salut que ha organitzat l’Institut Català de la Salut de les comarques centrals i en la qual també hi ha participat Creu Roja.
La iniciativa forma part dels actes que s’han organitzat arreu del territori per promoure hàbits saludables amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física. Enguany se celebra amb el lema ‘Més moviment, més vida’, amb la idea de sensibilitzar la població de la importància de fer exercici i evitar el sedentarisme per millorar el benestar, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
A la plaça Sant Domènec s’han fet demostracions d’operacions de reanimació cardíaca, hi ha hagut tallers per explicar com alimentar-se d’una forma sana i també s’han pogut veure gossos de rescat de la mateixa Creu Roja.
Les activitats relacionades amb el Dia de l’Activitat Física s’allargaran fins al 5 de maig. La setmana entrat hi haurà actes a Cardona, Súria i Berga.
Els professionals sanitaris recorden que, segons les recomanacions de l’OMS, les persones adultes i la gent gran haurien d’acumular entre 150 i 300 minuts setmanals d’activitat física d’intensitat moderada, mentre que infants i adolescents haurien de fer almenys 60 minuts diaris d’activitat física moderada o vigorosa. També es destaca la importància de reduir el temps dedicat a activitats sedentàries, especialment el temps de pantalla, i substituir-lo per moviment en el dia a dia.
