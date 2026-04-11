Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
La dona, de 34 anys, va ser assassinada per la seva exparella a Manresa ara farà cinc anys
El record de Jordina Martínez Playà, la manresana assassinada fa just cinc anys per la seva exparella, continua viu.
Aquest dissabte al matí una setantena de persones s’han reunit per dur a terme una caminada conscient en la seva memòria i en memòria, també, de totes les dones que tenen por i que pateixen violència masclista. Una caminada amb dolor, «perquè no podem fer veure que no ha passat», han explicat els organitzadors, però també amb l’esperança que s’acabin les actituds violentes envers les dones i, sobretot, per donar suport a la família perquè fer companyia ajuda.
Jordina Martínez va ser assassinada un 14 d’abril del 2021, als 34 anys, per la seva exparella de qui s’havia separat. Tenien dues filles de 4 i 7 anys. El cas va commocionar Manresa. L’exparella va ser condemnada a 23 anys de presó.
Un grup de caminades
Es dona el cas que Martínez va organitzar un grup per fer caminades. Li agradava fer-ho. Aquest dissabte al matí la colla de gent mobilitzada ha sortit de la plaça de la Democràcia del barri de la Mion i passant pel bosc de can Font i l’Agulla ha arribat al mirador del Serrat del Guix, més enllà del parc de l’Agulla. És una de les caminades que Martínez va organitzar en el seu dia i que ara s’ha dut a terme per recordar-la.
A l’acte hi havia els seus pares i també les dues filles.
Compromís per recordar-la
El primer any de la seva mort ja es va dur a terme un acte en record seu. De forma espontània es va repetir el segon any, i a partir de llavors un grup de gent, amics i coneguts, i no coneguts de Martínez, van adquirir el compromís de fer-ho cada any. «Per la Jordina i per totes les dones que tenen por i pateixen violència», ha explicat una de les promotores de la iniciativa, Genoveva Gorchs. També com a forma d’expressar el suport a la família, fer-li costat, empatitzar i «acompanyar en el dolor sense fer veure que no ha passat perquè fa molt mal, però sabent que hi som tots».
Gorchs ha assegurat que el cas de la Jordina no és aïllat. «Normalitzem coses que no ho són a causa d’aquesta societat patriarcal i masclista». Ha opinat que «això s’atura entre tots. No ho aturarà una mare o els mestres i professors. Ho aturarem tots, i l’única manera de fer-ho és ser-ne conscient». Consciència que també es pot expandir amb un senzill gest com una caminada com la d’aquest dissabte al matí.
