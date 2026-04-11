L’Associació del Parkinson a la Catalunya central celebra un any amb música

Coincidint amb la dia mundial de la malaltia, la plaça Major de Manresa acull una vesprada de concerts solidaris amb els afectats

El grup de punk-rock Código 404 va ser el primer en actuar / OSCAR BAYONA

Jordi Morros

«Viu, viu, que la vida et somriu», diu la tornada d’una cançó de Roba Estesa que ha versionat el grup musical manresà femení Ben Plantades. Ha sigut una de les peces que han interpretat aquest dissabte a la tarda a la tarda de concerts solidaris que s’ha celebrat a la plaça Major de Manresa per donar suport a les persones afectades de Parkinson.

L’activitat ha coincidit amb el Dia Mundial del Parkinson. La Fundació Althaia de Manresa tracta 500 pacients afectats per aquesta malaltia neurodegenerativa.

Ha sigut una jornada de música, però també de celebració. La delegació a la Catalunya central de l’Associació Catalana pel Parkinson complia el seu primer any de vida. Ho ha recordat a l’inici de l’acte un dels integrants del primer grup que ha tocat, Código 404, afectat per la malaltia, però que no ha deixat de tocar la guitarra.

Durant l’acte ha intervingut el també músic Lou Helvy, nord-americà resident a Manresa fa gairebé 45 anys que pateix Parkinson. Ha recordat que fa 11 anys que li van diagnosticar la malaltia, «i tocar música va ser una de les primeres coses que vaig haver de deixar de fer. Les mans no em feien bondat. Dit d’una altra manera, mentalment tocava el que sortia del cap, però el que sortia del clarinet no tenia res a veure». Tot i això, «hi ha molts aspectes de la vida dels quals encara podem gaudir», ha manifestat.

Durant la tarda i fins ben entrat el vespre han passat i passaran per l’escenari els grups Código 404, Ben plantades, Borja i Quim, Séptimo Coyote, Stregonum, L’increïble Xevi i sus muchacos i Nuimusic.

L’acte l’ha muntat i coordinat de forma desinteressada l’associació Cistell, una entitat sense ànim de lucre de Sant Joan de Vilatorrada liderada per Xavier Fernández que té com a objectiu donar suport als grups de música locals, sobretot als que comencen.

Les activitats entorn el Dia Mundial del Parkinson continuaran aquest diumenge a les 11 del matí amb una caminada en ruta circular de cinc quilòmetres a Marganell que sortirà i arribarà al camp de futbol. Dilluns, de 2/4 de 12 a 2/4 d’1, hi haurà una classe magistral de Txi-kung al centre cívic comunitari de la Mion, seu de la delegació a la Catalunya central de l’Associació del Parkinson.

