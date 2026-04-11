El Museu del Barroc de Manresa i el MNAC es ‘disputaran’ una peça comprada en subhasta
La Generalitat ha recuperat una pintura atribuïda al mestre del barroc Josep Juncosa i s'ha comparat amb obres del santuari solsoní del Miracle per constatar-ho
El departament de Cultura ha adquirit la pintura ‘La Verge amb sants intercedint davant la Santíssima Trinitat’, una obra atribuïda al pintor del barroc català, Josep Juncosa, que passarà a formar part de la Col·lecció Nacional de la Generalitat de Catalunya.
La peça, que sortia a subhasta com a obra anònima, ha estat identificada com una creació plenament coherent amb el llenguatge estilístic de Juncosa, un dels principals representants de la pintura barroca catalana de la segona meitat del segle XVII. L’obra s’ha adquirit per l’import de 12.000 euros.
Ara, el departament de Cultura ha de decidir on el porta i exhibeix. Segons ha exposat en un comunicat, preveu dipositar la peça o bé al Museu del Barroc de Catalunya de Manresa, o bé al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), «institucions que ofereixen el marc idoni per a la seva conservació, estudi i exhibició pública», segons destaca.
Una incorporació rellevant per al patrimoni públic
Josep Juncosa, nascut a Tarragona al segle XVII, és un dels principals representants de la pintura barroca catalana. Format al taller familiar del seu oncle Joan Juncosa i vinculat també al seu cosí, el també pintor fra Joaquim Juncosa Donadeu, va desenvolupar una trajectòria artística paral·lela a la seva dedicació eclesiàstica com a sacerdot i predicador, especialment a la Catedral de Tarragona.
Actualment, no es conserva cap obra de Josep Juncosa en col·leccions públiques. L’adquisició d’aquesta pintura per a la Col·lecció Nacional representa, per tant, un pas significatiu en la preservació i difusió del patrimoni artístic català, i contribueix a ampliar la representació del barroc català en els fons públics.
Anàlisi estilística
L’estudi comparatiu dut a terme pels especialistes ha permès establir una clara relació entre aquesta pintura i altres obres documentades de Juncosa. Tot i que part de la producció de l’autor s’ha perdut, es conserven intervencions destacades en espais religiosos del Camp de Tarragona. Les pintures conservades a la Catedral de Tarragona i al Santuari del Miracle presenten coincidències evidents en el tractament dels elements figuratius: els angelets de cabellera moguda, la pinzellada solta i espontània, la intensitat del color i la resolució lluminosa de les escenes. Aquests trets, característics del llenguatge del pintor, el situen com una figura clau del barroc català i reforcen l’autoria de l’obra adquirida.
Aquestes afinitats estilístiques també s’alineen amb el conjunt d’obres conegudes de Juncosa, entre les quals destaca la decoració de la capella de la Immaculada Concepció de la Catedral de Tarragona (1680-1690), considerada la seva intervenció més rellevant i recuperada recentment després de segles d’ocultació. També formen part del seu llegat diversos llenços conservats al Museu Diocesà de Tarragona, al Monestir de Santa Maria de Pedralbes i en altres institucions religioses.
La Col·lecció Nacional està formada pels béns culturals mobles i documentals que s’han adquirit al llarg dels anys per diferents conceptes d’ingrés a domini públic: compres directes, drets de preferent adquisició, donacions, llegats o dacions.
Les adquisicions es fan amb la finalitat d’enriquir i completar les col·leccions públiques de Catalunya, i com a operació de salvaguarda del patrimoni. Aquests béns es dipositen en diferents museus del país, l’Arxiu Nacional de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, així com altres equipaments patrimonials.
