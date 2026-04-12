Un conductor de 90 anys xoca contra cinc vehicles a Manresa
L'home va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i substàncies estupefaents
Un conductor de 90 anys va provocar aquest dissabte al matí un accident de trànsit amb sis vehicles implicats a Manresa. L'avís es va rebre al voltant de les 9.00h a la cruïlla del carrer Jaume Amergós i el carrer Cervantes, quan el conductor va perdre el control del cotxe i va xocar contra cinc vehicles estacionats, sense causar ferits.
Segons ha informat la Policia Local l'home de 90 anys va resultar il·lès les proves d’alcoholèmia i de drogues efectuades han donat un resultat negatiu.
