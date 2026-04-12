Marxa del pelegrí: què n’opinen els participants?
La 11a edició, que s'ha celebrat aquets diumenge al matí, ha comptat amb gairebé 1.000 persones que han recorregut els últims quilòmetres del Camí Ignasià
Prop de les 12 del migdia, una vintena de participants ja havien arribat al claustre del Museu del Barroc on se servia entrepans amb llesques de pa de pagès i botifarra o hamburgueses veganes. L'espai comptava amb taules i cadires perquè els inscrits poguessin menjar, beure i descansar després de la ruta. Aquest diari ha parlat amb 5 dels qui ja duien la botifarra i la cervesa a la mà i tots han coincidit a dir que "la temperatura i el temps han estat ideals", i que "els avituallaments són perfectes".
Manel Llanas, 64 anys. Manresa
«La temperatura ha estat ideal, ni fred ni calor ni vent»
És la primera vegada que fa la Marxa del Pelegrí. “L’he fet amb en Ricard Veí, que som amics des que teníem 12 anys”, explica que gairebé cada diumenge es troben. Llanas valora molt bé els avituallaments de l'itinerari de 17km, “per la llargada que té, tres parades estan molt bé”. També valora la temperatura com “ideal, ni calor ni fred i de vent poc”. Per a la gent que li agradi caminar, Llanas té clar que li recomanaria fer aquesta marxa, “i tant! Agafes un diumenge i amb tres horetes passes per llocs bonics”.
Ricard Veí, 64 anys. Manresa
«Està ben indicada amb bons avituallaments»
Ja va fer la ruta llarga fa uns anys. Ha fet l’itinerari de 17km caminant i la valora “molt bé, m’ha agradat molt”. Assenyala que la ruta està “ben marcada, ben indicada amb bons avituallaments”. Per a ell el millor ha estat l’arribada al claustre del Museu del Barroc on es menjava un entrepà de botifarra, tot i que apunta que “el de l’Oller del Mas també estava molt bé amb la fruita, la coca…”. Explica que “potser hauríem pogut anar més de pressa, però hem trigat 3 hores i 25 minuts”.
Sara Rios, 30 anys. Santpedor
«Segur que l'any vinent hi tornarem»
És la primera vegada que fa la caminada. Assegura que li ha agradat molt fer-la amb amics, “he fet la circular de 17km i segur que l’any vinent hi tornarem tots junts”. Els avituallaments els ha trobat “molt complets: xocolata, fruits, secs, coca…”. Tot i no ser una marxa competitiva, han fet “mig corrent i mig caminant”. Han trigat dues hores i tres quarts, i apunta que la temperatura ha estat “fantàstica”.
Glòria Pla, 48 anys. Castellgalí
«He trobat unes hamburgueses vegetals molt bones»
Ha començat la ruta des de Montserrat. Ha fet la llarga de 26km, “algun tros caminant i algun tros corrent”, i al claustre del Museu del Barroc l’esperava el seu fill per esmorzar. Ha estat 3 hores i mitja, però apunta que ja és la quarta vegada que hi participa, “m’agrada molt fer-la i sempre he fet aquest recorregut”. Tampoc li hauria agradat que fes més sol, “per córrer avui ha anat molt bé, m’esperava pluja i no n’hi ha hagut i ha estat estupend”. Apunta que és vegetariana i valora que hagi pogut trobar fruita i “unes hamburgueses vegetals molt bones”.
Ester Armengau, 48 anys. Manresa
«És molt bonica i està molt ben organitzada, molt recomanable»
Ja va fer la caminada fa dos anys. Apunta que aquest any “molt millor, perquè el 2024 va fer molta calor”. Explica que ella és de sortir a córrer un parell de cops per setmana, “he fet la llarga trotant, mig caminant i mig corrent, perquè hi ha pujades que has d’anar fent”. Explica que el recorregut el troba “preciós, molt bonica i molt ben organitzada”. Creu que és “totalment recomanable”, tot i que no sap si l’any vinent hi tornarà. L’ha fet acompanyada de la seva parella i tots dos vestien molt ben equipats, “no sabíem si faria fred o plouria i portàvem un impermeable per si un cas”.
