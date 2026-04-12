El temps respecta la Marxa del Pelegrí: ni sol ni pluja
Tot i la previsió de pluges, els gairebé 1.000 participants han valorat positivament la jornada, “millor núvol que massa sol”
Gairebé 1.000 persones han recorregut els últims quilòmetres del Camí Ignasià aquest diumenge al matí durant la 11a edició de la Marxa del Pelegrí. El fet que en les darreres edicions s’exhaurissin les inscripcions fa que l’itinerari ja sigui un punt fix al calendari dels manresans i bagencs. Precisament, és aquest l’objectiu de l’organització, segons apunta Ivan Padilla, director executiu de Matmusa –Manresana d'Actius Turístics Museus i Fires–. Tanmateix, aquest any s’ha arribat als 980 inscrits perquè la previsió de pluja va frenar les inscripcions d’última hora.
L’esdeveniment, que posa en valor el patrimoni natural i cultural del territori, proposa cada any tres recorreguts adaptats a diferents nivells: el trajecte llarg de 26 quilòmetres entre Montserrat i Manresa; un recorregut més curt de 8 quilòmetres fins a Sant Cristòfol de Castellbell i el Vilar –amb trasllat posterior en autobús–; i una ruta circular d’uns 17 quilòmetres per l’Anella Verda amb sortida i arribada a la ciutat. Totes les modalitats compartien punt final al claustre del Museu del Barroc, un canvi recent que reforça el sentit simbòlic de la marxa (els darrers anys se sortia i s’arribava a la plaça Major).
La sortida de les rutes llarga i curta ha estat a les 8 del matí des de Montserrat, mentre que la circular ha començat una hora més tard des de la plaça Sant Ignasi. Des d’allà, els participants han recorregut l’entorn de la ciutat fins enllaçar amb la resta de caminants a l’Oller del Mas, abans d’arribar junts al Museu del Barroc.
Un dels trets destacats de la Marxa del Pelegrí és l’atenció als participants, amb diversos avituallaments repartits al llarg del recorregut. S’hi ofereix des de fruita i fruits secs fins a botifarra, hamburgueses o begudes, amb parades destacades a Santa Cecília, Sant Cristòfol de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, la serra de Montlleó, la Torre Lluvià o l’Oller del Mas. “Intentem que la gent se senti molt acompanyada al llarg de tot el recorregut, i que quan arribin al claustre es trobin en un espai agradable on seure i poder fer la cervesa o menjar més”, assenyala Padilla.
Tot i la consolidació de la sortida, l’organització ha hagut d’afrontar alguns reptes. Les pluges dels dies previs han obligat a modificar part del recorregut, especialment en la ruta circular. “Hi havia punts per on abans es podia passar i aquest any no, perquè les rieres han crescut i ja no són camins segurs”, explica Padilla.
El temps ha respectat la jornada. Abans del migdia, els participants més experimentats ja havien arribat a la meta, molts d’ells repetidors habituals. Alguns, mentre seien menjant botifarra a l’arribada, comentaven positivament les condicions meteorològiques, “millor un matí ennuvolat que no pas una jornada de calor intensa”.
