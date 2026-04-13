Denuncien l'enverinament de gats a la zona del cementiri de Manresa
Grups animalistes critiquen que l'Ajuntament no està protegint els animals de les colònies felines de la zona
Entitats i persones del sector animalístic denuncien l'enverinament de gats a la zona del cementiri de Manresa, i fan una crida a mobilitzar-se davant l'Ajuntament de Manresa per no fer res per a protegir les colònies felines.
Per això, han començat a difondre per xarxes un comunicat en el qual manifesten "la nostra profunda preocupació i rebuig davant els greus fets ocorreguts recentment a les immediacions del cementiri de Manresa", on diuen que "s’han produït presumptes enverinaments massius de gats pertanyents a una colònia felina, aparentment derivats d’actuacions de fumigació o altres intervencions no controlades. Aquests fets podrien constituir una infracció greu o molt greu de la legislació de protecció animal, així com un possible delicte, en posar en risc la vida d’animals protegits".
Per això, reclamen a l'Ajuntament de Manresa l’obertura immediata d’una investigació exhaustiva per esclarir els fets, la identificació de les persones responsables d’aquestes actuacions, l’aplicació de les sancions corresponents, d’acord amb la normativa vigent, i l’adopció de mesures preventives per evitar que situacions similars es tornin a produir.
També exigeixen "el trasllat urgent dels gats supervivents d’aquesta colònia per tal de garantir la seva seguretat i integritat".
Segons continua el comunicat, aquesta mesura del trasllat "no s’ha d’estendre a altres colònies felines controlades, com és el cas de la colònia gestionada per l’Ajuntament de Manresa a la zona del Guix. Aquesta colònia es troba degudament registrada, controlada i estabilitzada mitjançant el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn)".
El comunicat, que els convocants demanen que es difongui a altres sectors animalistes, acaba demanant "una resposta immediata, transparent i contundent per part de l’administració, i accions concretes per part de l’Ajuntament".
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills