Eurecat investiga com s'ha produït la deflagració que ha destruït un laboratori a la seva seu de Manresa
L'explosió ha causat importants danys al laboratori de sostenibilitat i a la façana de l'edifici i ha provocat el desallotjament d'un centenar de persones que hi havia a l'edifici
Els responsables d'Eurecat Centre Tecnològic investiguen què ha pogut fallar perquè es produís la deflagració que ha provocat dos ferits de poca consideració aquest dilluns al migdia a Manresa.
Fonts d'Eurecat han confirmat a Regió7 que en el moment de l'accident s'estava fent una investigació per a generar carbonat de glicerol a partir d'un procés de carbonatació, i que el procés es duia a terme en un espai de laboratori "limitat i confinat, amb accés restringit només a personal autoritzat". Un experiment sota condicions controlades i amb mesures previstes que ara s'investiga per on ha pogut fallar.
Eurecat confirma que l'incident "ha causat importants danys al laboratori de l'àrea de sostenibilitat i a la façana de l'edifici i ha provocat el desallotjament d'un centenar de persones que hi havia a l'edifici". I que els sistemes han funcionat correctament, fins al punt que el desallotjament ja s'havia fet quan han arribat els serveis d'emergència.
Per al Centre Tecnològic, "el primer han estat les persones, els afectats i la resta dels treballadors, i després les mesures de seguretat, posant-se a la total disposició dels Bombers de la Generalitat".
Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 11.43 hores per una deflagració en un laboratori químic, que ha provocat una explosió violenta, i que ha pogut ser escoltada des dels edificis del costat i també des del Parc de Bombers de Manresa. La deflagració ha provocat dues persones ferides, una de lleu, atesa i donada d'alta pel SEM al mateix lloc de l'incident, i una altra traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa que tenia un tall a la cara i estava molt dolgut de les cames, però ha sortit pel seu propi peu.
El Centre no ha treballat aquest dilluns a la tarda, i els treballadors no podran tornar a la normalitat fins que es descontamini l zona afectada.
