L’Associació de Veïns de Viladordis es mostra molt satisfeta dels avenços aconseguits
La junta manté el compromís ferm de continuar treballant per un barri "més unit, segur i pròsper"
L'Associació de Veïns de Viladordis va celebra assemblea general al Casal perquè sòcies i socis poguessin revisar els avenços i traçar el camí a seguir per millorar la qualitat de vida en aquest sector de Manresa.
A la reunió es van tractar diversos punts rellevants, entre els quals l'entitat destaca "la millora en aspectes clau com la seguretat, la neteja, el manteniment dels camins i el foment d'activitats lúdiques pel poble". En particular, els assistents van agrair els esforços fets des de la Junta per demanar a l’Ajuntament la necessitat d’arreglar els camins rurals, disposar de més finançament, la millora de la senyalització i les infraestructures, "aspectes que han de contribuir a un Viladordis més segur i accessible".
Un dels moments més esperats de l'assemblea va ser la presentació de les activitats programades per al 2026, amb esdeveniments destacats com el Curs de Primers Auxilis (8 de maig), la segona edició d'Escape Town (17 d'octubre) per descobrir les cases més emblemàtiques de Viladordis i les seves històries, i l'esperada arribada del Carter Reial (data pendent de confirmació). Les activitats programades busquen dinamitzar la comunitat i fomentar la participació dels veïns i veïnes, amb novetats que es presentaran en els pròxims mesos.
Dinar de germanor
Per cloure l'assemblea de manera festiva, els membres de l'associació van gaudir d'un dinar de germanor preparat per la junta, que considera que "aquest acte és una clara mostra de la força de la comunitat de Viladordis", que ha d’unir més que mai veïns i veïnes. El dinar va esdevenir un espai de convivència en el qual els assistents van compartir opinions, van reforçar vincles i van celebrar la tasca conjunta de la nova junta per millorar la qualitat de vida al barri.
L’Associació de Veïns de Viladordis es mostra molt satisfeta dels avenços aconseguits i manté el compromís ferm per continuar treballant per un Viladordis més unit, segur i pròsper. La col·laboració activa de tots els veïns i veïnes serà clau per a l’èxit dels nous projectes que es duran a terme durant el 2026.
