L'Oms i de Prat de Manresa i el Liceu fan tàndem per impulsar el binomi art-educació
La Fundació Catalunya La Pedrera promou aliences entres institucions artístiques i escoles com la de Manresa
L’escola Oms i de Prat de Manresa i el Gran Teatre del Liceu de Barcelona han decidit aliar-se amb l’objectiu d’integrar la música i les arts escèniques en el dia a dia dels alumnes del centre d’ensenyament manresà.
La iniciativa forma part d’un programa anomenat Escoles Tàndem de la Fundació Catalunya La Pedrera, titular de l’escola Oms i de Prat. El seu propòsit és impulsar la col·laboració entre escoles i institucions artístiques de primer nivell per singularitzar els centres educatius i promoure un procés d’innovació educativa a través del binomi educació-art.
L’Oms i de Prat és la primera escola de Manresa i del conjunt de la Catalunya central que participa en el projecte. En aquest cas amb el Liceu. Ho ha començat a fer aquest mateix curs. Es dona el cas que el director general del Gran Teatre del Liceu és el manresà Valentí Oviedo. Interessat pel programa, recentment va visitar el centre escolar per conèixer de primera mà les activitats que es porten a terme en el marc de la iniciativa.
Recorregut per l’escola
Oviedo va ser rebut per l’equip directiu del centre i va fer un recorregut per les etapes d’Infantil, Primària i Secundària per veure com es desplega el projecte al dia a dia. Va tenir l’oportunitat de parlar amb alumnes i l’equip docent que participa en el projecte, que ha rebut una formació específica.
Alumnes al Liceu
Aquest curs, els alumnes d’infantil i primer i segon de primària han assistit a l’espectacle Miralls del Liceu. Els de tercer a sisè de primària, han pogut veure l’òpera La cuina de Rossini, un espectacle pensat especialment per al públic infantil i familiar.
Finalment, aquest juny, els alumnes de secundària de l’Oms i de Prat, tant els d’ESO com els de batxillerat, assistiran a una funció de La torre dels somnis, un espectacle de gran format que combina òpera, circ i poesia, i que té com a fil conductor música de Puccini.
D’aquesta forma tots els alumnes de l’Oms hauran passat pel Gran Teatre del Liceu de Barcelona per, posteriorment, desenvolupar activitats educatives i artístiques a l’escola relacionades amb tots aquests muntatges. La col·laboració entre l’Oms i de Prat i el Liceu durarà els pròxims tres cursos.
Un projecte amb trajectòria
Fa 14 anys que La Pedrera promou les Escoles Tàndem. Segons la fundació, el binomi art-educació potencia el treball en equip, té un impacte positiu en la motivació i l’èxit escolar dels alumnes, i promou el sentiment de pertinença de la comunitat educativa. També ajuda les institucions artístiques a millorar la seva forma de treballar projectes i iniciatives en l’àmbit educatiu.
Entre aquestes institucions artístiques hi ha el Teatre Nacional de Catalunya, el Museu Picasso, el Palau de la Música, el Mercat de les Flors, el Teatre Lliure, l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), el Festival Temporada Alta de Girona o l’esmentat Gran Teatre del Liceu. Prop d’una trentena de centres escolars han participat o participen en el projecte.
Segons la Pedrera aquesta col·laboració permet oferir experiències educatives singulars i de gran valor cultural, ja que l’art potencia la creativitat, l’autonomia i el pensament crític dels alumnes. Durant els 14 anys del programa se n’han beneficiat prop de 7.500 alumnes i 740 docents.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Dolor i esperança s’uneixen en record de la manresana Jordina Martínez
- Un túnel de Mallorca, el precedent que fa descartar un rescat de l’autopista C-16
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills