Nou desplegament dels Mossos per un desnonament al carrer Casanovas de Manresa
Tornen a preparar un dispositiu per desallotjar un pis del mateix bloc on j van actuar el passat 5 de febrer
Manresa
Els Mossos d'Esquadra han tornat a preparar un dispositiu per fer un desallotjament al carrer Casanovas de Manresa. Tal com ja va succeir el passat 5 de febrer, els Mossos han disposat furgonetes de l'ARRO a banda i banda de l'edifici, i tot i que no s'impedia el pas dels vianants, sí que ha causat la lògica expectació.
Un cop més, el desnonament s'ha fet al número 10 del carrer Casanovas, un bloc que feia temps que estava ocupat per una de les anomenades ocupacions conflictives. Prop de 3 quarts de 10 del matí ja s'ha començat a desmuntar el dispositiu, i després que una persona sortís pacíficament de l'habitatge.
