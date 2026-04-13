Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa

Una persona estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa a causa de l'incident, l'origen del qual encara es desconeix

Efectius de Bombers treballen en l'explosió al centre tecnològic Eurecat de Manresa / Mireia Arso

Eduard Font Badia

Andrea Izquierdo

Manresa

Una explosió ha obligat a evacuar l'edifici del centre tecnològic Eurecat de Manresa, a la plaça de la Ciència. Els serveis d'emergències han rebut un avís a les 11.43 hores per una deflagració en un laboratori químic, que ha deixat tres persones afectades. Dues han estat donades d’alta al mateix lloc dels fets, mentre que una tercera ha hagut de ser traslladada pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic menys greu.

Treballadors a les portes d'Eurecat Manresa / Mireia Arso

De moment, es desconeixen les causes de l'incident, que ha obligat a desallotjar els treballadors fins que es revisin les instal·lacions i es pugui garantir la seguretat. A tres quarts d’una del migdia, encara no havien pogut reprendre l’activitat. Els Bombers hi han desplegat sis dotacions, una de les quals especialitzada en accidents químics, i també hi treballen els Mossos d’Esquadra.

L’explosió, que s’ha produït al segon pis de l’edifici, ha causat danys en un envà i al sostre. A poca distància hi havia un dipòsit d’hidrogen que, afortunadament, no s’ha vist afectat. En qualsevol cas, no s’han registrat danys estructurals.

