UManresa, 10-UVic, 28

El campus Manresa de la UVic-UCC oferirà 10 graus el curs vinent, però encara queda lluny dels 28 del campus Vic
El campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), farà un salt qualitatiu i quantitatiu el curs vinent amb la incorporació de dos nous estudis: estrenarà el grau en Dret i, per primera vegada, acollirà estudiants d’Odontologia que s’acabaran de formar a Manresa.
Tot i això, queda molt lluny dels estudis que ofereix el campus Vic. Compta amb 28 graus, mentre que Manresa en tindrà un total de deu, vuit d’ells gestionats per la Fundació Universitària del Bages (FUB) i dos -Medicina i Odontologia- per la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut.
Dret s’estrenarà amb 40 alumnes el setembre, i Odontologia rebrà els alumnes dels dos últims cursos del grau per dur a terme la part més clínica dels estudis. Els primers cursos els han fet a Vic.
A aquests graus cal sumar-hi els històrics com Fisioteràpia, Infermeria, Logopèdia, Podologia, Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Educació Infantil. Més cap aquí ha sumat Medicina, i Gestió de la Societat Digital. També ofereix la possibilitat de simultaniejar els de Logopèdia i Audiologia, i Podologia i Fisioteràpia.
Estudis repetits
Vic té força més graus: 28. Cinc s’imparteixen tant al campus Vic com al campus Manresa. Són Administració i Direcció d’Empreses, Fisioteràpia, Infermeria, Educació Infantil i Dret, que a la capital d’Osona també es posarà en marxa al setembre. Comparteixen els estudis de Medicina, que es fa tant a un campus com a l’altre, i Odontologia.
Entre la resta de graus que ofereix el campus Vic hi ha una àmplia varietat. Des de Biologia a Biomedicina, Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Psicologia o Nutrició Humana i Dietètica o també Enginyeria d’Automoció que s’imparteix a Granollers. I així fins a arribar als 28 graus.
Els tres de Manresa
Al campus Manresa n’hi ha tres que només es poden cursar a la capital del Bages. Són els de Podologia, Logopèdia i Gestió i Societat Digital, el darrer a incorporar-se a l’oferta de graus.
En Cicles Formatius de Grau Superior, la distància es retalla. Manresa n’ofereix cinc i Vic, sis.
Per lògica, totes aquestes dades es tradueixen en més facultats. Vic en té quatre que apleguen tots els estudis oficials que ofereix, i el campus Manresa en té dos: Ciències de la Salut i Ciències Socials.
Nombre d’alumnes
Per aquesta mateixa lògica, Vic compta amb més alumnes d’estudis oficials. En té prop de 6.000, i el campus Manresa aquest curs ha batut rècords i ha superat els 2.600. En conjunt, la UVic-UCC té més de 14.000 estudiants d’estudis oficials tenint en compte, també, el campus Medicina i el campus de Barcelona amb l’escola de disseny Elisava.
En conjunt, Manresa s’acosta als 4.000 estudiants universitaris si s’hi suma l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC), que en té 1.150, i els 161 que fan Medicina de la UVic-UCC a la Unitat Docent de l’Hospital de Sant Joan de Déu. La Politècnica de Manresa ofereix sis graus, tres màsters, un postgrau i un programa de doctorat. Els graus són els de les enginyeries d’Automoció; Electrònica, Industrial i Automàtica; Sistemes TIC; Mecànica; Química i Recursos Naturals.
Raons històriques
La diferencia entre el nombre de graus entre els campus de Manresa i de Vic s’entén per raons històriques. Els orígens de la universitat a Vic es remunten a finals del segle XVI i fins que Felip V va suprimir totes les universitats catalanes. La capital d’Osona va recuperar l’estatus de ciutat universitària el 1997. Fins aleshores oferia estudis superiors adscrits a altres universitats, bàsicament la UAB. El mateix passava a Manresa fins que el 2014 les fundacions universitàries de les dues ciutats, la Balmes i la Bages, es van fusionar per crear la UVic-UCC. A Vic li permetia ampliar massa crítica i econòmica, i a Manresa, ser ciutat universitària.
Dotze anys després, però, encara queden serrells per tancar com el del finançament. Vic rep més de 13 milions de la Generalitat cada any. Manresa no ha rebut fons públics per abaratir el preu de les matrícules fins al 2024, que es va concretar en un milió.
Oferir més estudis és un dels reptes d’UManresa de cara als pròxims anys per fer front a la davallada demogràfica de joves en edat d’anar a la universitat, i per garantir la seva sostenibilitat.
