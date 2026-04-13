UManresa ha sol·licitat a la UVic-UCC impartir els estudis de Psicologia
La petició del campus Manresa ha estat rebuda amb reticències a Vic per part d’exdegans de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia
UManresa ha sol·licitat als òrgans de govern de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) poder oferir el grau en Psicologia en un futur pròxim.
Aquesta voluntat, però, ha topat amb reticències a Vic. Cinc exdegans del consell assessor de la Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia (FETEP), han qüestionat que es dupliquin estudis que actualment ja s’ofereixen al campus Vic, segons un document al qual ha tingut accés el diari El 9 Nou de Vic. També s’ha interessat en Psicologia el Campus Docent Sant Joan de Déu, centre adscrit a la UVic-UCC.
La Facultat de Ciències Socials d’UManresa va presentar formalment la seva sol·licitud a principis del mes passat, seguint la normativa interna de la universitat.
Segons han manifestat a aquest diari fonts oficials de la UVic-UCC, com en tots els processos per ampliar l’oferta acadèmica, aquest és el primer pas a seguir.
A partir d’ara la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa i la d’Educació Traducció Esports i Psicologia del campus Vic, mantindran converses per explorar la via més adient per donar resposta i concreció a la proposta. La decisió última serà del consell de govern.
El document dels exdegans
Els exdegans posen en qüestió que es posin en marxa dos graus més en Psicologia a la mateixa UVic-UCC. Signen Francesc Codina, Assumpta Fargas – que va ser rectora de la Universitat de Vic entre el 2006 i el 2010-, Eduard Ramírez, Joan Solé i Antoni Tort.
El primer que fan és expressar el seu suport a l’actual degana, Milagros Naranjo, de qui reconeixen el seu lideratge «que es palesa en la cohesió i en el bon clima del professorat i el personal de serveis».
Dit això, posen en dubte el model de governança de la universitat que, segons diuen, pateix fissures a causa de la doble jerarquia, patronat/rectorat, que en determinats casos «provoca desequilibris que afecten greument l’activitat acadèmica». Valoren positivament el recorregut de la federació universitària, tot i que alerten del perill que «els centres federats i els adscrits actuïn per compte propi». Consideren, així mateix, que la part acadèmica hauria de tenir més pes davant els patronats.
Consideren que «en el cas dels graus de Psicologia, qui ha de posar tot el seu potencial acreditat a disposició de la universitat és la FETEP que, justament, no considera que la implantació de dos graus més de Psicologia sigui prudent o convenient».
Actualment, al campus UManresa es poden seguir 10 graus. Al campus Vic, 28. D’aquests, cinc s’ofereixen als dos campus; ADE, Fisioteràpia, Infermeria, Educació Infantil i a partir del setembre, també Dret. Comparteixen estudis de Medicina i Odontologia.
A l’hora d’escollir els graus i cicles que poden ser atractius, s’analitzen dades com les persones que opten per certs estudis i les places que s’ofereixen en aquests. Si el nombre d’estudiants és alt i les places no cobreixen la demanda, és un objectiu diana. També és una dada important si hi ha places suficients, però continuen sent estudis amb molta demanda per part d’estudiants de la Catalunya central i que en el cas que s’oferissin a Manresa tindrien l’opció d’estudiar a casa. Es pot donar el supòsit que hi hagi estudis consolidats, però amb prou massa crítica que els vol fer, o gent del territori que els vol seguir, però que ho ha de fer a fora. Hi ha, doncs, molts elements a tenir en compte. Podologia, per exemple, es fa en pocs llocs, i a la Catalunya central no tindria prou demanda, però com que s’estudia a pocs llocs, les places que ofereix UManresa s’omplen. En aquest cas hi ha molts estudiants italians. El grau en Fisioteràpia també destaca per la presència majoritària d’alumnes francesos. Els mateixos arguments valen pels cicles formatius de grau superior que ofereix UManresa.
Tots aquests criteris són els que ha tingut en compte la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) a l’hora d’optar per fer Dret, grau que es començarà a impartir el setembre vinent, igual que a Vic. Psicologia també entraria en aquesta paràmetres. Estudis amb molta demanda.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Polèmica per les opinions de l'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, sobre el Bàsquet Manresa i el seu pavelló
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Tres afectats per una explosió en un laboratori del centre tecnològic Eurecat de Manresa
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum